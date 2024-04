Casi treinta años después de su estreno sigue siendo uno de los mejores animes de todos los tiempos y puedes verlo en Prime Video

Junto con 'Akira', esta 'Ghost in the Shell' (que puedes ver en Prime Video) conforma la dupla de largometrajes anime de ciencia ficción más importantes de la historia. No solo tomaron el mundo por asalto con su amalgama de acción al límite, estética revolucionaria, conceptos atrevidos y visiones devastadoras del futuro, sino que fueron parte esencial de aquellas películas y series pioneras que popularizaron los códigos del anime para adultos e hicieron mirar a una nueva generación de espectadores hacia lo que se estaba haciendo en Japón.

Tanto la fundacional obra de Katsuhiro Otomo como ésta estaban fuertemente influenciadas por el cyberpunk y a su vez sembraron las semillas de muchas películas futuras que bebieron de sus ideas visuales y temáticas. En el caso de 'Ghost in the Shell', sería inconcebible una película tan esencial como 'Matrix' (de la que a su ver surgirían decenas de imitadoras) sin tener en cuenta lo que toma prestado de este largometraje de Mizuho Nishibujo y Mamru Oshii basándose en el manga de Shirow Masamune.

'Ghost in the Shell' parte de un planteamiento de policíaco, ese noir que tanto ha inspirado al género desde 'Blade Runner': una agente de policía cyborg y su compañero persiguen a un misterioso pirata informático conocido como el Titiritero. Se trata de un experto modificar el comportamiento de otros cyborgs, pero la investigación se pondrá metafísica cuando la joven comience a indagar en el elemento indefinible que caracteriza a la conciencia y que tienen los robots y los humanos, buscando respuesta a sus propias dudas.

Entre preguntas que se diversifican en múltiples vías (la Mayor, por ejemplo, descubrirá que ese fantasma en la máquina no es muy distinto de lo que los humanos consideramos nuestra "alma") y secuencias de acción que están entre lo mejorcito del género, 'Ghost in the Shell' despliega una ambientación futurista espectacular, donde destacan escenarios, vehículos y la fusión entre tradición y modernidad. Pero también un estudiado y profundo vínculo entre humanos y tecnologia, ejemplificado en la fascinante cyborg que busca respuestas.

En Xataka | Masamune Shirow, el genio detrás de mucho más que 'Ghost in the Shell'