Los diálogos de las películas se escuchan cada vez peor. Prime Video cree haber encontrado una solución

Vivimos en un momento audiovisual en la que poner subtítulos para entender los diálogos de una película se ha convertido en una necesidad en muchos casos, incluso cuando no existe deficiencia auditiva alguna. Es una queja general de los espectadores: las voces y las conversaciones son a veces ininteligibles cuando vemos la televisión. Muchas barras de sonido y algunos televisores han añadido varios modos de mejora del habla para solucionarlo, la mayoría de veces sin éxito.

Sí, las películas se han vuelto más difíciles de entender con los años. Es un fenómeno que hemos analizado en detalle en otros artículos de Magnet . En realidad, es una acumulación de problemas que se han exacerbado en la última década, con el avance de la tecnología, los cambios en la actuación y en la postproducción cinematográfica reciente. Tanto el periodista Bean Pearson de slashfilm como Edward Vega de Vox han sacado algunas conclusiones curiosísimas sobre el origen de este problema.

Un problema que Amazon se ha empeñado en solucionar cuanto antes (y a su manera). Su plataforma Prime acaba de presentar una nueva función que puede hacer que los subtítulos ya no sean necesarios: Dialogue Boost . Este nuevo sistema permite aumentar el volumen del diálogo en relación con la música de fondo y los efectos, creando una experiencia de visualización más cómoda.

No es la única plataforma que ha experimentado con la tecnología para aumentar el volumen de las voces. Roku, por ejemplo, ofrece algo llamado "claridad del habla" , que también aumenta el sonido de los diálogos en relación con otros sonidos, como música de fondo o efectos de sonido fuertes como puede ser una persecución. Sin embargo, la función de Amazon Prime va un poco más allá.

En lugar de aplicar mejoras de voz en toda una película o serie, Dialogue Boost utiliza inteligencia artificial para localizar los momentos específicos en los que puede ser más difícil entender lo que se dice o sea complicado captar lo que hay por debajo de esa capa inmensa de filtros, efectos y música. "Luego, los patrones de voz se aíslan y el audio se mejora para que el diálogo sea más claro", dice la compañía en esta publicación de blog .

Eso quiere decir que el audio mejorado se puede escuchar en cualquier dispositivo donde se pueda reproducir contenido de Prime Video, en lugar de tener que depender del dispositivo. Para acceder a él, hay que entrar en las opciones de audio y de subtítulos de la plataforma y elegir entre dos opciones (media y alta) para la intensidad de Dialogue Boost.

El único inconveniente actual es que la disponibilidad es aún bastante limitada. La función está disponible en aproximadamente 100 Amazon Originals , aunque algunos sólo ofrecen la opción para temporadas determinadas. El plan de la compañía es ir añadiendo esta opción a todo el contenido poco a poco de cara al futuro.

Por qué son más difíciles de entender

Aunque parezca irónico, la inteligibilidad de los diálogos en el cine ha empeorado conforme se han ido haciendo progresos tecnológicos en materia de edición y grabación de sonido. Si bien en los albores del cine sonoro, los actores tenían que gritarle a micrófonos prácticamente prehistóricos para que se escuchara bien, hoy el hecho de disponer de dispositivos de calidad ha hecho que se elimine la presión sobre los actores y actrices para que vocalicen de manera clara. Diálogos más naturales, sí, pero con líneas llenas de murmullos ininteligibles.

Tal y como apuntaba el editor Austin Olivia Kendrick , los cineastas han llegado a creer que "si quieres que tu película se sienta 'cinematográfica', tienes que tener un sonido fuerte y pomposo de pared a pared". Sin embargo, subir una banda sonora al extremo puede hacer que una voz humana quede totalmente enterrada en cualquier escena de acción.

Tal y como comentábamos en este otro artículo , las imágenes han tenido prioridad sobre lo que escuchamos durante estos años. Y ocurre en un momento en el que tenemos más y más pistas (y efectos de sonido). De hecho, otro curioso fenómeno que se da es que cuando los creadores llevan a cabo una película durante mucho tiempo se acaban familiarizando con el mal sonido hasta el punto en que ya no lo consideran un problema. Y no escuchan de manera crítica como debería, sin priorizar si la audiencia está obteniendo o no la información que necesita.

Además, mezclar el sonido para cines puede ser difícil, pero mezclarlo específicamente para streaming es aún más complicado. Se hace una mezcla separada y la compresión muchas veces conlleva a una fidelidad mucho peor que la original, a veces consiguiendo una versión tan degradada que ni los directores la aprobarían. Imagínate el resultado que se puede conseguir en un móvil o una tablet.

Imagen: Amazon Prime Video

