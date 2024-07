Cuando el vecino canta el gol antes que tú: por qué las retransmisiones de fútbol por la TDT o internet llegan con retraso

Hay partidos que no se olvidan. Esos goles en los últimos minutos que decidieron la historia. Pero seguro que no soy el único al que los vecinos le fastidiaron alguno de esos momentos. Yo ya sabía que iban a marcar, porque escuché los gritos de los vecinos un minuto antes. ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia? ¿Acaso no están viéndolo al mismo tiempo que yo?

La explicación es sencilla: depende del canal por dónde estén viendo el partido. No es lo mismo escucharlo en la radio que verlo en la TDT, tampoco es lo mismo la televisión por cable o satélite que las retransmisiones por internet y streaming. Cada vía tiene sus propios tiempos y por ello en ocasiones escuchamos que alguien canta gol antes de tiempo.

Lo más rápido es la radio

Salvo que estemos en el propio estadio, lo más rápido para enterarnos de lo que está pasando es escuchar el partido en la radio. Es prácticamente instantánea por distintos motivos. En primer lugar porque se transmite directamente del emisor al receptor. Es una señal analógica que viaja a la velocidad de la luz y prácticamente no requiere procesamiento de la señal. No hay necesidad de codificar ni decodificar la señal de vídeo, lo que reduce enormemente la latencia.

Este procesamiento de la señal es el principal culpable de que exista el retraso o 'delay'. Cuando más "completa" es la señal que recibimos, más tiempo se tarda en procesar. Y aunque la tecnología ha ido mejorando mucho, la comparación con la radio siempre acaba en favor de esta última.

La televisión requiere de un ancho de banda mayor y una infraestructura más compleja. En cambio la radio es justo lo contrario. Al ser una emisión tan sencilla, la infraestructura que se necesita es también mucho menor. La radio se basa en dispositivos sencillos y en la transmisión de radio no hay prácticamente congestión. Es un método fiable y que lleva muchísimos años. Si lo que queréis es ser los primeros vecinos en cantar gol, la radio es lo que necesitáis.

La TDT ya tiene retraso (e internet más)

El siguiente canal con menos retraso es la Televisión Digital Terrestre (TDT), pero aquí ya se llega unos segundos tarde. El retraso se debe a que la señal se capta por la cámara y luego se envía. Este proceso es rápido, pero se debe comprimir para poder ser enviado y luego descomprimirse. En función de la calidad de la señal tardará más o menos.

Es por ello que los canales UHD tienen más retraso que los canales SD, debido a que este proceso de descomprimir la señal exige más tiempo. Más allá de la TDT tenemos la televisión por satélite o por cable. En el caso de la televisión por satélite se añade de nuevo más retraso debido a que la señal debe llegar al satélite y volver.

Finalmente están las retransmisiones por internet. Desde una IPTV hasta ver los partidos en servicios de streaming como RTVE Play, Movistar+ o DAZN, entre otras. Los servicios OTT ('over-the-top' de libre transmisión) son los que más retraso añaden. Esto es debido a que la señal se captura y se debe codificar en formato digital para la transmisión por la red.

Con el streaming por internet la señal debe pasar por un servidor y una red de entrega de contenido (CDN). Este viaje puede verse afectado tanto por el estado de la red como por la capacidad de los servidores en cada partido. Las CDN son las encargadas de distribuir el contenido de manera eficiente, pero pese a que han ido mejorando con los años siguen añadiendo decenas de segundos de retraso en las retransmisiones.

No termina aquí. Para asegurar una transmisión fluida, los servicios de streaming utilizan un búfer. Es una pequeña cantidad de datos que se almacenan de forma temporal en el dispositivo antes de que se reproduzca el contenido. Es una especie de colchón para anticiparse a posibles problemas como cortes. Pero claro, tiene el impacto que también añade retraso.

Estos son añadidos técnicos que provocan un aumento del retraso. No estamos teniendo en cuenta el retraso directo, en ocasiones añadido por los propios operadores y emisores para poder tener margen de acción en caso que se quiera editar una retransmisión en directo o eliminar algo.

El futuro pasa por mejores protocolos

La latencia cero es imposible de conseguir, pero sí es factible pensar que en el futuro será posible conseguir un retraso suficiente bajo en internet como para colocarse al nivel de al menos la TDT.

Lo que primero hay que mejorar son los algoritmos de compresión y decodificación, como AV1. Esto permitirá que la señal de vídeo pueda ser enviada más rápido y con menos pérdida de calidad. Reducir el tamaño del búfer también ayudará a que el retraso se reduzca.

El siguiente punto mejorable es con las CDNs. Aquí ya queda en manos de que las empresas que proporcionan esta herramienta mejoren su infraestructura.

Pero donde se ha notado una gran mejoría es con la llegada de QUIC, el protocolo creado por Google que se ha convertido en estándar y está sustituyendo a TCP, que lleva activo desde 1974. QUIC es el protocolo que se ha implementado en HTTP/3 y su función es dictar cómo la información se divide en paquetes, se envía por internet y luego se vuelve a formar. Según datos de W3Techs, QUIC se utiliza en aproximadamente el 8,1% de todas las páginas web.

El uso de protocolos de transmisión mejorados como QUIC ayudará a reducir la latencia y contribuir a que los servicios de streaming puedan ofrecer partidos de fútbol con un retraso menor respecto al resto de emisiones.

Los partidos de fútbol son una de las retransmisiones en vivo más populares hoy en día. Todos nos juntamos para verlas en directo, pero hay que ser conscientes que llevarnos esa imagen hasta casa requiere de muchos pasos.

Imagen | Telefónica Servicios Audiovisuales

En Xataka | España - Inglaterra: horario y cómo ver la final de la Eurocopa 2024 gratis en TV y online