Movistar Plus+ cambia para siempre y se convierte en una OTT con deporte, ficción y entretenimiento

Una vez más, los rumores se han hecho realidad. Llevábamos varios días oyendo, por un lado, que Telefónica estaba preparando una nueva OTT para clientes de cualquier operador, y por otro, que Movistar Plus+ iba a rediseñar su oferta de canales eliminando unos e incorporando otros nuevos.

Tanto una cosa como la otra se han cumplido. O mejor dicho, se cumplirán el próximo 1 de agosto, que es la fecha elegida por Movistar para relanzar Movistar Plus+ como un nuevo y reforzado servicio de televisión que se abrirá a todo el público, sea cual sea su operador.

El eje de la nueva oferta de televisión será el canal lineal Movistar Plus+, donde todos los suscriptores podrán ver el contenido más relevante de la plataforma, así como partidos de LaLiga y la Champions. Veamos qué ofrece, cuánto cuesta y dónde podremos ver la nueva Movistar Plus+.

Movistar Plus+ se abre a no clientes y renueva sus canales

Hace ya varias semanas que Movistar empezó a hacer cambios en su oferta televisiva, y más concretamente, en su paquete Esencial, que ha ido perdiendo canales, pero sin bajar su precio. Ahora, sabemos que esos cambios eran provisionales, pues la gran transformación llegará el próximo 1 de agosto.

Ese día es cuando el operador llevará a cabo el relanzamiento de Movistar Plus+, que no sólo estará disponible para los clientes de miMovistar, sino que se abrirá a todo el público en modalidad de OTT, independientemente de cuál sea su operador. Al más puro estilo Netflix o DAZN, vamos.

Asegura Movistar que el objetivo de este relanzamiento es "potenciar su propuesta televisiva de entretenimiento, ficción y deporte". Para ello, además de incluir cine de estreno, series, competiciones deportivas, documentales, dibujos animados o música, ofrecerá un partido de LaLiga y otro de Champions League cada jornada.

Además, Movistar Plus+ incorporará nuevos canales, entre los que destaca el canal lineal 'Movistar Plus+', que se situará como eje de esta nueva oferta de televisión que sustituye al paquete Esencial.

Podremos encontrarlo en el dial 7 y en él se emitirán todas las novedades de ficción, programas como La Resistencia, música, documentales y citas clave de competiciones deportivas como la NBA, la ACB, el tenis o el rugby, además del partido de Movistar Plus+ de Liga y de Champions.

Sobre ese canal 'Movistar Plus+', nacerán cuatro canales temáticos

originales: 'Cine', 'Series', 'Música' y 'Documentales'. También se incorporan a la oferta 'Originales' y un canal pop-up cada mes, además de #Vamos, #Ellas Vamos, un canal de 'La Resistencia 24 horas' y todas las cadenas de la TDT, incluyendo las autonómicas. #0, que estaba en la cuerda floja desde hace tiempo, desaparecerá de la parrilla.

11 euros para clientes de miMovistar, 14 euros para no clientes

Los clientes de miMovistar que tengan contratado actualmente el paquete Movistar Plus+ Esencial verán su programación reforzada automáticamente por el mismo precio (11 euros al mes) y seguirán teniendo la posibilidad de acceder a otros paquetes premium.

Es decir, la oferta de Movistar Plus+ se podrá completar con opciones exclusivas de Movistar como Fútbol Total, Deportes Total o Ficción Total, así como con otros servicios de streaming como Netflix.

Cualquier cliente de miMovistar que no tenga el paquete Esencial podrá contratar el nuevo servicio Movistar Plus+ por 11 euros al mes. El resto de clientes, sea cual sea su operador, también tendrá la opción de contratar Movistar Plus+ por 14 euros al mes y en modalidad OTT.

Los clientes de miMovistar con el paquete Movistar Plus+ Esencial verán reforzada su programación automáticamente

A cambio de esos 14 euros al mes (11 euros para clientes miMovistar), el nuevo servicio Movistar Plus+ incluye:

Cine : un estreno diario y una oferta cinematográfica que incluye las películas premiadas en los Oscar así como la ceremonia en exclusiva, largometrajes reconocidos en los principales festivales y una amplio catálogo de cine español.

: un estreno diario y una oferta cinematográfica que incluye las películas premiadas en los Oscar así como la ceremonia en exclusiva, largometrajes reconocidos en los principales festivales y una amplio catálogo de cine español. Series : todas las originales de Movistar Plus+ y una selección de ficciones internacionales con estrenos simultáneos en Estados Unidos.

: todas las originales de Movistar Plus+ y una selección de ficciones internacionales con estrenos simultáneos en Estados Unidos. Deportes: los mejores encuentros de la NBA, la Liga Endesa con la Copa ACB, la NFL con la Superbowl, el torneo Seis Naciones, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, LaLiga Hypermotion (Segunda División), la Supercopa

de España, Wimbledon y los Masters 1000.

los mejores encuentros de la NBA, la Liga Endesa con la Copa ACB, la NFL con la Superbowl, el torneo Seis Naciones, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, LaLiga Hypermotion (Segunda División), la Supercopa de España, Wimbledon y los Masters 1000. Fútbol: un partido de LaLiga y uno de la Champions League cada

jornada (según Movistar, se irán seleccionando cada semana "en función del interés de las competiciones").

un partido de LaLiga y uno de la Champions League cada jornada (según Movistar, se irán seleccionando cada semana "en función del interés de las competiciones"). Documentales, música y entretenimiento: producciones de marcas como BBC, programas exclusivos como La Resistencia, El Día Después o Ilustres Ignorantes, conciertos y grandes festivales.

También estarán todos los canales de la TDT integrados en la plataforma, además de canales internacionales de series y cine (FOX, AXN, Warner TV, TCM, Canal Hollywood...), documentales y aficiones (National Geographic, Historia, Canal Cocina,...), infantil (Nickelodeon, Baby TV...) e información (BBC, CNN...).

Ventajas para clientes de miMovistar

Todos aquellos que contraten Movistar Plus+ podrán verlo en múltiples dispositivos (móvil, tablet, ordenador, Smart TV...), ya sea vía app o a través de la web. Y tendrá acceso a funcionalidades como el control del directo, la grabación o programación, o los últimos siete días.

Además de todo ello, y de la posibilidad de completar el servicio con paquetes premium, los clientes de miMovistar disfrutarán del descodificador UHD del operador, que evita el retardo y ofrece más calidad de imagen y sonido (es compatible con HDR y Dolby Atmos). También permite el acceso integrado al contenido de terceros como Netflix.

