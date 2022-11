Cómo acceder a los canales ocultos de Movistar+ con este truco

Vamos a explicarte cómo acceder a los canales ocultos de Movistar+, mediante un pequeño truco que pasa por usar un decodificador virtual. Se trata de una aplicación que instalarás en tu ordenador para poder buscar esos canales secretos, aunque no te funcionará si no eres cliente de Movistar+.

Estos canales ocultos o secretos son canales de pruebas, con los que la operadora está experimentando. La idea es poder ver hasta qué punto funcionan, y tomar la decisión si los lanzan de forma generalizada. Son canales que no vas a encontrar usando el decodificador habitual que te instala la operadora.

Encuentra los canales ocultos de Movistar+

La única manera que tienes de acceder a los canales ocultos de Movistar+ es utilizando un decodificador virtual, que es un programa que vas a instalar en tu ordenador para acceder a los contenidos del operador. Es importante que sepas que este decodificador necesita que tengas contratado Movistar+ y su fibra o ADSL, y que tengas su decodificador normal instalado. Es un complemento, y en ningún caso va a ser un sustituto para este decodificador.

El mejor programa para encontrar estos canales ocultos de Movistar+ es IPTViewr, que es de código abierto y puedes descargar desde su página de Github o desde su web oficial. En la web oficial, simplemente ve al apartado de descargas y elige la última versión. El programa es exclusivo de Windows, o sea que además de ser cliente de Movistar también necesitas tener Windows.

IPTViewr es una modificación de VLC, con una interfaz adaptada para conseguir los canales. Es gratis, y no consume muchos recursos. Cuando abras la aplicación accederás a una lista con todos los canales, tanto los oficiales que entran siempre como los ocultos que no no puedes ver con el decodificador normal.

Por lo tanto, lo único que te queda hacer es buscar en la lista los canales ocultos que no puedes ver en el televisor. Estos son los canales ocultos de Movistar+ que encontrarás en la aplicación: