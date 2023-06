Movistar Plus+ tiene un plan TV Esencial que sigue adelgazando: menos canales, mayor precio

Movistar Plus+ lleva unas semanas algo agitadas. El servicio de televisión de la teleoperadora ha estado realizando cambios recientemente, poniendo a dieta su plan TV Esencial. Es el plan que pertenece al paquete más básico con más de 80 canales, aunque en los últimos días, varios canales se han esfumado.

Entre los que se han pasado a un nuevo paquete de pago -los de AMC Networks- y los que han desaparecido de la programación -tres de Squirrel Media-, puede que te estés preguntando qué está pasando con la parrilla de Movistar Plus+. ¿El resumen? Menos canales y una subida de precio si quieres ver lo mismo que antes podías ver "gratis". O dentro del paquete básico, mejor dicho.

Menos canales, más dinero para ver lo mismo

En mayo, el canal AXN Movies - anteriormente AXN White- pasó del plan TV Esencial a su propio módulo, con un precio de 1,49 euros al mes que se tiene que sumar al de la propia suscripción a Movistar Plus+. Unos días más tarde llegó el primer movimiento importante: AMC Selekt.

La productora se plantaba con nueve canales dentro de un paquete de 3,99 euros en el que encontramos canales como "XTRM", "Sundance TV", "Somos", "Dark", "¡Buenviaje!", "AMC", "Odisea", "AMC Crime" y "AMC Break". Antes, esos canales estaban disponibles sin coste adicional para todos los abonados.

No terminó ahí la cosa, ya que junio arrancó con la desaparición de tres canales. Estos no se integraban en un paquete, simplemente dejaron de emitir y, de hecho, si intentábamos entrar a seguir la programación, saltaba el aviso de que "este canal ha cesado sus emisiones en Movistar Plus+".

Estos canales son "BOM Cine", "Horse TV" y "Nautical Channel", de la productora Squirrel Media. Dos de ellos no necesitan presentación, pero hay que decir que "Nautical Channel" era una referencia para los amantes de los deportes acuáticos. El tercero, "BOM Cine", emitía nueve películas al día con clásicos del cine clásico o menos comercial. Los tres llevaban dos años en la plataforma.

Así que, viendo estos últimos movimientos, es posible que te estés preguntando cómo queda la parrilla de contenidos de Movistar Plus+. Te vamos a dejar una imagen de la parrilla en abril y, justo debajo, la parrilla actual:

Visto esto, actualmente en Movistar Plus+ Esencial tenemos:

Arriba, los canales antes de mayo. Abajo, los canales actualmente.

Todos los canales generalistas de la TDT

Canales autonómicos y documentales

Eurosport 1 y 2

#Vamos por M+

#Ellas

Gol

Real Madrid TV

Barça TV

Estrenos por M+

Series por Movistar Plus+

Canal Hollywood

TCM

SyFy

AXN

Calle 13

Fox

Paramount Network

TNT

Comedy Central

Cosmo

En definitiva, lo que antes estaba incluido por 11 euros al mes, ahora pasa a costar 16,48 euros al mes en el caso de que quieras seguir viendo esos canales que han pasado a paquetes de pago, además de tener en cuenta que los tres de Squirrel Media han desaparecido, provocando otra ligera devaluación del producto.

Veremos cómo evoluciona la parrilla de contenidos de Movistar Plus+ y las demás teleoperadoras a lo largo de los próximos meses, pero estos últimos movimientos han provocado, incluso, una queja de la OCU.

