Amazon Prime Video estrena sus tops de lo más visto: así puedes curiosear en los éxitos de la plataforma

Aunque su nivel de autenticidad es, como mínimo, digno de ser puesto en duda, los tops que elaboran las plataformas con su programación son una de las guías para tomar el pulso a lo que más consume los espectadores o, como mínimo, a qué quiere la plataforma que la gente consuma. Así funciona el Top 10 de Netflix o los Top 30 de series y películas de HBO. Ahora es el turno de Amazon Prime Video, que incorpora esta característica a su menú principal y a algunas de sus categorías.

De momento, estos tops no aparecen en todas las versiones de la plataforma. Es posible que puedas verlos en la web, pero particularmente no puedo acceder a ellos ni en mi app para móvil ni en la app de mi smart TV. En cualquier caso, lo habitual en estos casos es que no tarde en ampliarse a todas las apps. De momento, hay tops para cine y series en sus respectivas secciones, así como uno general en la home principal, pero otras categorías como la infantil no disponen del top.

Amazon: Lo más visto

Estas son los programas de Amazon Prime Video más populares en este momento.

Top 10 general

Top 10 series

Top 10 películas