13 películas y series de estreno para ver en diciembre de 2023 en Netflix, Prime Video, HBO Max y streaming

La vacaciones navideñas ya están aquí, y con ellas una gran cantidad de programas para apretujarse en el sofá y delante de la pantalla. No solo tenemos una buena ración de series y películas apropiadas para estos días, sino algunos éxitos directos desde las salas. Estas son algunas de las mejores series y películas que nos esperan para el mes de diciembre en las plataformas de streaming.

Dejar el mundo atrás

Sam Esmail, creador de 'Mr. Robot', es el guionista y director de esta intrigante película que plantea un apocalipsis muy verosímil: mientras una familia está en una casa alquilada durante un fin de semana, se presentan en la puerta quienes afirman ser los auténticos dueños de la casa, que han sufrido un ciberataque. Pronto descubrirán, aislados, que aquello va mucho más allá de un hackeo vulgar: toda la sociedad está comprometida. Un thriller de planteamiento inquietante con un reparto excepcional: Julia Roberts, Nahershala Ali y Ethan Hawke.

8 de diciembre en Netflix

Yu Yu Hakusho

Después del bombazo de 'One Piece', Netflix nos brinda otra versión en imagen real de un manga, este basado en un clásico de la acción sobrenatural de Yoshihiro Togashi. Conoceremos a un conflictivo adolescente que es atropellado por un coche al intentar salvar a un niño, pero como aún no es su hora de morir, no puede ir al cielo ni al infierno. Tendrá que volver a la vida para resolver casos relacionados con demonios.

14 de diciembre en Netflix

Rebel Moon – Parte uno: La niña de fuego

Tras un paso fugaz por salas (como sucedió con 'El asesino') llegará a la plataforma una de las películas más ambiciosas de 2023 para Netflix, si no la que más, plasmando la brutal visión del estilo 'Star Wars' que tiene Zack Snyder. Originariamente planteada como una posible entrega de la franquicia de Disney, finalmente adquirió vida propia en Netflix, con la historia de unos renegados galácticos que luchan contra un malvado imperio. ¿Familiar? Pues a buscar las diferencias, que posiblemente abundarán.

22 de diciembre en Netflix

Bull

Neil Maskell (Churchill en 'Peaky Blinders') es el protagonista de este impactante thriller de venganza quie llega en exclusiva a Filmin, y que cuenta cómo un sicario, diez años después de haber sido dado por muerto, regresa para vengarse de quienes le traicionaron. Una película de presupuesto muy ajustado pero gran ambición, que opta por los efectos especiales tradficionales y tuvo que hacer frente a la pandemia durante su rodaje.

1 de diciembre en Filmin

Percy Jackson y los dioses del Olimpo

Uno de los posibles éxitos de este tramo final del año para Disney+, al menos si atendemos a la expectación que ha despertado su primer trailer, que se convirtió en el segundo vídeo de una serie de televisión con más visionados en YouTube, Facebook, TikTok y Twitter, con más de 80 millones de visualizaciones en diez días. Habrá que ver si mantiene las promesas, pero de momento esta nueva adaptación de las novelas en las que un medio humano combate y confraterniza con dioses y criaturas mitolóicas promete una buena ración de aventuras para todos los públicos.

20 de diciembre en Disney+

Indiana Jones y el Dial del Destino

En su paso por salas hubo opiniones para todos los gustos: desde quienes veían en ella un desvergonzado artefacto nostálgico para hacer caja a quienes lo entendieron como un estupendo regreso del aventurero más famoso del cine. Estas Navidades puedes comprobarlo por ti mismo con las peripecias de Indiana Jones en busca de un nuevo artefacto que también persiguen, cómo no, los nazis, aunque ya superada la Segunda Guerra Mundial.

15 de diciembre en Disney+

¿Qué pasaría sí...? T2

La primera temporada de esta inaudita serie de animación es una infravalorada aportación al canon del MCU, y la segunda posiblemente corra la misma suerte. Y es una pena: no solo explota a fondo las posibilidades de los multiversos con más fortuna que la mayoría de las películas y series de imagen real, sino que está excelentemente realizada. Sus secuencias de acción, por ejemplo, superan a las de cualquier película de Marvel, y tiene un gran gusto escogiendo secundarios e historias paralelas. De lo mejor que nos ha dado Marvel.

22 de diciembre en Disney+

La Navidad del pequeño Batman

En ese baile de sillas absurdo en el que se han convertido las licencias de Warner y que nos está llevando a situaciones impensables hace un año, como ver series y películas DC en Netflix o Prime Video, llega ahora un nuevo capítulo: una película de animación DC producida por Warner, pero que emitirá en exclusiva en todo el mundo Prime Video. Nos da igual, porque lo cierto es que tiene un aspecto estupendo, a medio camino entre la animación independiente y el cuento infantil alternativo. Como siempre, esperamos de la animación lo que invariablemente es incapaz de darnos el cine de superhéroes en imagen real.

8 de diciembre en Prime Video

Reacher - T2

Una de las sorpresas más agradables de los últimos años para los aficionados a la acción old-school fue esta mostrencada en la que el ex-agente especial interpretado por Alan Ritchson (y al que Tom Cruise dio vida en dos entregas para el cine) quería dejar atrás una vida de tollinas en el occipucio, vagando sin rumbo por la América profunda. En esta segunda temporada parece que la intensidad de los combates no decae y el pasado de Reacher vuelve en su busca cuando descubre que los compañeros de su antigua unidad del ejército están siendo asesinados.

15 de diciembre en Prime Video

Asesinato en Boston: El caso Charles Stuart

Los devotos de los documentales true crime tienen una cita con esta serie con el sello de HBO que narra un caso que conmocionó a Estados Unidos: en 1989, la policía recibe la llamada de un hombre que dice que él y su mujer embaraza

El 23 de octubre de 1989, Charles "Chuck" Stuart realiza una frenética llamada al 911 informando de que él y su esposa embarazada, Carol, una pareja blanca, han sido tiroteados por un hombre negro en el barrio Mission Hill de Boston. La investigación subsiguiente resulta ser un pararrayos para la ciudad, encendiendo tensiones raciales de décadas y brutales ataques en medio de una tormenta mediática.

5 de diciembre en HBO Max

Lawmen: Bass Reeves

SkyShowtime sigue nutriéndose de producciones exclusivas de Paramount+, esta vez con una serie antológica que contará la historia de distintos defensores de la ley norteamericanos que han sido poco tratados con anterioridad. Arranca con este legendario sheriff del Lejano Oeste, contándonos su vida desde sus días de esclavitud hasta convertirse en el primer alguacil negro al oeste del Misisipi. En su larga carrera arrestó a 3.000 criminales, y conoceremos su historia en una serie en la que intervienen, además del protagonista David Oyelowo, Donald Sutherland y Dennis Quaid.

18 de diciembre en SkyShowtime

¿Preparados para el tsunami?

A menudo ignoramos que la península ibérica tiene uno de los mayores riesgos de sufrir un mega-terremoto y un tsunami en el océano Atlántico. En los últimos nueve mil años el Golfo de Cádiz ha experimentado entre 9 y 14 tsunamis y el último de ellos, en 1755, conocido como el gran terremoto de Lisboa, cambió la historia de Europa. ¿¿Estamos preparados para otro de similar magnitud? ¿Qué evidencias tenemos? Este documental de producción española analiza estos riesgos y promueve medidas de seguridad gracias a la ciencia y la tecnología.

19 de diciembre en Movistar Plus+

Qué bello es morir

Si sigues la saludable costumbre de zamparte un slasher navideño cuando se acercan estas entrañables fechas, tienes una cita ineludible con 'Qué bello es morir', apropiado pero inevitablemente inferior título en español del original 'What a wonderful knife'. Jane Widdop, a la que disfrutamos tremendamente en 'Yellowjackets', protagoniza este delirio que funciona como curiosa reformulación macabra de '¡Qué bello es vivir!', y en la que una joven descubre qué habría sido de la ciudad donde vive si nunca hubieran detenido al asesino en serie que aterrizó al lugar unos años antes.

28 de diciembre en Movistar Plus+

