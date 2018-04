Zuckerberg prometió que Facebook cumpliría GPDR en todo el mundo: todo esto cambiará en su privacidad y su publicidad

Facebook está dando sus primeros pasos para cumplir con la nueva ley de privacidad europea, la GDPR (General Data Protection Regulation) que entrará en vigor el próximo 25 de mayo. Como parte de la nueva normativa, empresas como Zuckerberg están obligadas a añadir más controles de privacidad y explicar mejor cómo y por qué recopilan tus datos, y es precisamente lo que van a empezar a hacer esta semana.

Además, estos nuevos cambios también afectarán a su sistema de publicidad, lo que teniendo en cuenta que Zuckerberg prometió ampliar los cambios por la normativa a todo el mundo, marcarán un antes y un después en cómo funciona la red social. Todo esto se ha anunciado en el blog oficial de Facebook, donde han repasado todas las medidas que están a punto de empezar a tomar.

Facebook te pedirá que revises tu configuración

A Facebook se le ha acusado varias veces de no ser claro con los usuarios, por lo que su primera medida va a ser pedirles que revisen bastantes configuraciones sobre su perfil. Por ejemplo, podremos informarnos y decidir sobre la información de terceros que obtiene Facebook mediante herramientas como el botón Me Gusta en las webs, pudiendo decirle si queremos o no que utilice estos datos para mostrarnos publicidad centrada en nuestros gustos.

También se nos pedirá que revisemos la información que tenemos publicada en nuestro perfil, recordándonos que es opcional decir cualquier cosa sobre nosotros, pero que todo lo que tengamos ahí es público. En este aspecto, dicen que harán más sencillo el proceso de eliminar información que no queramos que aparezca públicamente.

Facebook también te preguntará si quieres que utilicen reconocimiento facial contigo. Con él, según explican, dicen que podrán proteger tu privacidad cuando otros intenten utilizar tu perfil, o ayudarte a saber qué fotos tuyas puede haber rondando por la red. Esta es una función que llevan seis años bloqueada en Europa y que ahora parecen querer volver a implementar. Eso sí, requiere una activación activa, por lo que te mostrarán el botón que debes pulsar para habilitarla.

La red social también te pedirá que aceptes activamente las nuevas condiciones de uso y política de datos, donde dicen que incluyen detalles sobre cómo funcionan sus servicios. Avanzan que no pedirán nuevos derechos para recopilar o compartir información, sí que habrá novedades para los ciudadanos europeos como una guía para contactar con el Director de Protección de Datos bajo la GDPR.

Estas solicitudes empezarán a aparecer durante esta semana, con lo que se adelantan algo más de un mes a la entrada en vigor de la normativa europea. En el resto de países fuera de la Unión se empezarán a mostrar las mismas solicitudes un poco más tarde, aunque no han especificado fechas concretas.

Ajustes de privacidad y cambios para adolescentes

Esta semana Facebook también empezará a mostrar los nuevos ajustes de privacidad más fáciles de encontrar presentados a finales de marzo. Esto supondrá un rediseño del menú de ajustes en móviles, haciendo todas las opciones accesibles desde una misma pantalla en vez de tenerlo todo dividido en varias.

Estos ajustes también incluirán nuevas herramientas para acceder a nuestra información, las cuales nos permitirán descargar, exportar o eliminar los datos personales que han recopilado sobre nosotros. También se actualiza el Registro de Actividad en móviles para hacer más visible la información que estamos compartiendo desde sus dispositivos móviles.

Por último, Facebook también implementará funciones específicas para los más jóvenes, como la de no permitir activar el reconocimiento facial en menores de 18 años, o limitar quién puede ver o buscar la información personal que compartan como su ciudad natal o fecha de nacimiento. Además, también prometen un centro de recursos online específico para adolescentes y respuestas más claras sobre privacidad.

Como ya se anunció en WhatsApp, las personas de entre 13 y 15 años tendrán una versión menos personalizada de Facebook. Esto no sólo se traducirá en restricciones al compartir o poner información personal, para lo cual necesitarán el permiso de padres o tutores, sino que Facebook deshabilitará por defecto los anuncios basados en información por terceros en los perfiles de adolescentes.

La única duda que nos queda será la de ver cuán exigente o implícita es la petición de permiso para padres y tutores, porque si la hacen tan fácil de saltar como hasta ahora las medidas no valdrán de demasiado.

En Xataka | GDPR/RGPD: qué es y cómo va a cambiar internet la nueva ley de protección de datos