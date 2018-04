Los menores de 16 años dejarán de poder utilizar WhatsApp: Facebook empieza a adaptarse a la GDPR

El próximo 25 de mayo entra en vigor la nueva ley europea de protección de datos, la GDPR (General Data Protection Regulation), y las empresas tecnológicas ya están empezando a mover fichas para adaptarse. Entre ellas está WhatsApp, que según WABetaInfo está preparando una actualización de sus términos de uso en la que modificará la edad mínima para poder utilizarse.

Con estos nuevos cambios, la edad mínima para poder usar WhatsApp subirá hasta los 16 años, un cambio significativo teniendo en cuenta que actualmente la edad mínima está sólo en 13 años. No se especifica cuando entrarán en vigor estos nuevos términos, pero es de esperar que sea antes de la entrada en vigor de la GDPR el 25 de mayo.

NEWS:

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).