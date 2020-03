Las stories llegan a Twitter, se llaman Fleets y son tweets temporales que desaparecen en 24 horas

Era una de las últimas redes sociales que hasta ahora había resistido a añadir el formato stories utilizado por primera vez por Snapchat y popularizado por Instagram. El contenido temporal llega a Twitter en forma de Fleets, una nueva característica en pruebas que permite publicar tweets temporales que se borran automáticamente tras 24 horas.

Kayvon Beykpour, Product Manager de Twitter, ha sido el encargado de anunciar la nueva característica de la red social. Indica que es una respuesta al problema de que los usuarios a menudo "no se sienten cómodos tuiteando porque los tweets pueden ser vistos y contestados por cualquiera, se sienten permanentes y performativos". En otras palabras, al problema de que a veces sólo queremos tuitear algo que tiene contexto y relevancia en un periodo corto de tiempo.

Esencialmente los fleets de Twitter (nombre de las publicaciones en formato stories) son una especie de tweets que tan sólo aparecerán publicados durante 24 horas. Para publicarlos o para ver los de otros usuarios hay una nueva sección en la parte superior de la app con los iconos de perfil de los usuarios, es decir, el formato utilizado en muchas otras apps de redes sociales para sus stories.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c