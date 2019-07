Twitter rediseña al completo su interfaz web con funciones que hasta ahora sólo estaban en las apps móviles y más personalización

Una nueva versión de Twitter se está desplegando entre los usuarios de todo el mundo. La red social acaba de anunciar el que, según ellos, es el cambio más importante en los últimos cinco años. Una apuesta por una versión web universal que mejorará el rendimiento y permitirá traer funciones de las apps móviles también al escritorio mediante la web. Hemos podido echar un vistazo y esto es lo que nos hemos encontrado.

La nueva versión de Twitter quizás te suene, es muy parecida a la que desplegaron en mobile.twitter.com hace unas semanas. De hecho esta versión web para móviles como el nuevo twitter.com son la misma página funcionalmente. Eso sí, en el nuevo twitter.com añaden una serie de opciones extra que hasta ahora no se habían hecho públicas en la versión móvil.

Woah, what’s this? A shiny new https://t.co/q4wnE46fGs for desktop? Yup. IT’S HERE. pic.twitter.com/8y4TMzqBGa