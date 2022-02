El soporte multidispositivo de WhatsApp ya está llegando a más y más usuarios: así funciona en PC incluso sin el móvil conectado

En julio de 2021 WhatsApp anunció la llegada del soporte multidispositivo. Esta nueva versión permitía por ejemplo poder usar WhatsApp en el PC sin necesidad de tener el móvil conectado.

La característica se desplegó inicialmente en fase beta, pero la versión ya está llegando a todos los usuarios. Quienes llevan tiempo probándola están muy satisfechos, y es un buen momento para analizar cómo funciona esta versión y qué limitaciones tiene.

El soporte multidispositivo de WhatsApp sale de la fase beta

Aunque lleva meses disponible en versión preliminar, el soporte multidispositivo de WhatsApp comenzó a llegar a todos los usuarios a finales del año pasado. Cuando lo hace, la pestaña del navegador de PC que usamos muestra un pequeño mensaje que nos avisa de esa opción:

A partir de ahí solo hace falta pinchar en ese mensaje para que comience el proceso de actualización, que de nuevo nos avisa de que gracias a esta versión ya no será necesario que nuestro móvil permanezca conectado para usar WhatsApp en su versión web, de escritorio o en otros dispositivos.

Al actualizar la versión se desconectará la sesión de WhatsApp que teníamos activa en el PC, pero podremos volver a vinvular nuestro teléfono inmediatamente, y a partir de ese momento esa sesión de WhatsApp nos permitirá enviar y recibir mensajes incluso si nuestro móvil no está conectado a una red Wi-Fi o a la red de datos móviles.

La opción recuerda mucho al funcionamiento nativo de otros clientes de mensajería como Telegram, que no están asociados a un número móvil —sí se pide autentiación de sesión mediante el envío de un SMS a nuestro smartphone— y que tienen un esquema de funcionamiento distinto al que planteaba WhatsApp desde sus inicios.

En Meta (antes Facebook, empresa matriz de WhatsApp) explicaban en julio de 2021 cómo la idea era "quitar los smartphones de la ecuación". El móvil era hasta ese momento la verdadera fuente de los datos "y el único dispositivo capaz de cifrar mensajes de extremo a extremo o de iniciar llamadas". Lo que hacían con opciones como el cliente nativo de WhatsApp para Windows o su cliente web era básicamente "hacer de espejo del contenido" a través de esas interfaces.

El problema es que eso limitaba las opciones para los dispositivos y clientes auxiliares, sobre todo si el móvil se desconectaba o tenía poca batería. Además solo podíamos tener un solo cliente/sesión/dispositivo asociado a la sesión en el móvil: si usabas dos ordenadores y querías usar WhatsApp Web en ambos, no podías: cada uno te mostraba el mensaje "Usar aquí" para que esa función "espejo" de WhatsApp en el móvil se ofreciese en ese dispositivo/navegador y solo en ese.

Cómo funciona WhatsApp y su soporte multidispositivo

Hasta ahora cada usuario de WhatsApp se identificaba con una única clave única a través de la cual se derivaban todas las claves de comunicaciones cifradas. A diferencia de esta solución, en el soporte multidispositivo cada dispositivo tiene su propia clave de identidad.

Este era el sistema utilizado hasta ahora para enviar un mensaje en WhatsApp. La dependencia con el móvil era absoluta.

Es el servidor de WhatsApp el que mantiene una especie de mapa que registra la cuenta de cada usuario y todas sus identidades de dispositivo. Cuando alguien quiere enviar un mensaje, se cogen sus claves de la lista de dispositivos que tiene creada en el servidor, y gracias a ello es posible usar cualquiera de ellos de forma independiente: el móvil queda en efecto fuera de la ecuación.

Ese esquema cuenta además con varios mecanismos de seguridad que verifican los dispositivos a los que se envían los mensajes y que establecen un sistema de confianza entre los dispositivos de nuestra lista.

Con la nueva arquitectura el móvil es independiente de los dispositivos vinculados, que pueden enviar y recibir mensajes incluso si ese móvil pierde conexión o está apagado.

Para mantener la privacidad WhatsApp multidispositivo hace uso de un sistema en el que el cliente de WhatsApp que envía el mensaje lo cifra y lo transmite n veces a n dispositivos diferentes (los que están en las listas de dispositivos del emisor y el receptor). Cada mensaje se cifra de forma individual usando una sesión cifrada entre pares de dispositivos, y los mensajes no se almacenan en el servidor una vez son entregados.

En cuando a las videollamadas y llamadas, para mantener el cifrado de extremo a extremo en varios dispositivos WhatsApp hace lo siguiente:

El emisor genera un conjunto de claves secretas maestras SRTP aleatorias de 32 bytes para cada uno de los dispositivos del destinatario.

El emisor envía un mensaje de llamada entrante (utilizando el enfoque cliente-fanout que comentábamos antes) a cada uno de los dispositivos del destinatario. Cada dispositivo del destinatario recibe este mensaje, que contiene la clave secreta maestra SRTP cifrada.

Si el contacto responde a la llamada desde uno de los dispositivos, se inicia una llamada cifrada SRTP, protegida por la clave secreta maestra SRTP generada para ese dispositivo.

Para las llamadas grupales, el servidor selecciona de forma aleatoria un dispositivo que esté en la llamada (ya sea el emisor o un dispositivo en el que un usuario haya aceptado la llamada) para generar la clave maestra, clave que luego envía a otros dispositivos participantes activos a través de un cifrado de extremo a extremo por pares. Este proceso se repite, y las claves se restablecen cada vez que alguien se une o abandona la llamada.

Otra pregunta que puede surgir es ¿se mantiene el historial de conversaciones entre todos los dispositivos? La respuesta es sí. WhatsApp sincroniza el historial de mensajes y otros datos de la app, como los nombres de los contactos o si hay mensajes destacados en una conversación entre todos los dispositivos. Todos estos datos también están cifrados.

El servicio funciona estupendamente aunque eso sí, hay algunas limitaciones

Hay usuarios que llevan tiempo usando esta versión de WhatsApp gracias a que estaba disponible en fase beta. En el equipo de Xataka tenemos muy buenas impresiones de dos de nuestros compañeros: Jose García (@josedextro) nos comentaba cómo lleva un par de meses con esta versión y "la verdad que está muy bien, porque no tienes que tener el teléfono conectado en todo momento y los mensajes se sincronizan sin problema entre varios dispositivos".

Hay algo importante en sus impresiones: para el usuario "la experiencia no cambia demasiado a usarlo con el móvil conectado. De hecho, es prácticamente idéntica, solo que con menos ataduras". Esa es una de las claves que hacen que esta actualización sea virtualmente "invisible", ya que no notaremos nada especialmente distinto salvo la ventaja de poder usar WhatsApp en varios dispositivos a la vez aunque el móvil esté desconectado.

Eso sí, Jose nos recuerda que la función "no funciona con dos móviles. O sea, puedes usar un móvil y hasta cuatro dispositivos (portátiles, PCs, etc.), pero no dos móviles, que es lo más echo de menos dedicándome a lo que me dedico por los frecuentes análisis de smartphones que hacemos en Xataka".

Enrique Pérez (@lyzanor) nos explicaba cómo para él hay un protagonismo claro de WhatsApp Web porque "tengo un par de grupos de WhatsApp donde están hablando todo el día" y trabajar desde un PC o portátil hace más cómodo aprovechar esa opción que estar chateando desde el móvil.

"La ventaja de esta nueva opción de no necesitar el móvil es que así no me tengo que preocupar de la batería", comentaba Enrique, añadiendo que "Tengo un móvil algo antiguo con la batería bastante cascada y que encima no me carga bien, por lo que algunos días me levanto y descubro que no se ha cargado por la noche y voy con el 5% del día anterior. Esos días, tener WhatsApp web de esta manera me ayuda bastante".

Ese soporte multidispositivo de WhatsApp es por tanto una buena noticia, pero hay que dejar claro que esta versión tiene algunas limitaciones, a saber:

No podrás ver la ubicación en tiempo real en dispositivos vinculados.

No podrás fijar chats en WhatsApp Web o Escritorio.

No podrás ver ni restablecer invitaciones a grupos ni unirte a ellos desde WhatsApp Web o Escritorio. Para hacerlo, deberás usar tu teléfono.

No podrás enviar mensajes ni llamar a contactos que usen una versión muy desactualizada de WhatsApp en sus teléfonos desde tu dispositivo vinculado.

No podrás llamar desde Portal ni WhatsApp Escritorio a dispositivos vinculados que no usen la versión beta para varios dispositivos.

No funcionarán otras cuentas de WhatsApp en tu Portal a menos que se hayan añadido a la versión beta para varios dispositivos.

Los usuarios de WhatsApp Business no podrán editar el nombre ni las etiquetas de su empresa desde WhatsApp Web o Escritorio.

Es probable que muchas de esas limitaciones vayan desapareciendo en futuras versiones de WhatsApp, pero desde luego el soporte multidispositivo es interesante para muchos usuarios que pueden comenzar a usarlo directamente gracias a ese despliegue que por fin va consolidándose y llegando al público masivo.