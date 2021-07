Qué es WhatsApp multidispositivo y cómo funciona su beta

Vamos a explicarte qué es WhatsApp multidispositivo y cómo funciona su versión beta, que tras meses de filtraciones ya puede empezar a probarse. En España todavía no se ha desplegado de forma oficial, aunque nuestros compañeros de Xataka Móvil ya lo han probado, por lo que podemos ofrecerte toda la información.

En el móvil, esta opción vendrá de la mano del nuevo menú de Dispositivos conectados, que va a sustituir al de WhatsApp Web que aparecía hasta ahora. En el ordenador no cambia nada, ya que puedes seguir utilizando WhatsApp Web o WhatsApp Desktop. Lo que cambia es que estas aplicaciones ahora ofrecen mucho más, y ya no dependen del móvil.

Qué es eso de WhatsApp multidispositivo

WhatsApp multidispositivo es un nuevo sistema que está preparando WhatsApp para poder utilizar la aplicación desde diferentes dispositivos a la vez, de forma que no siempre dependas de un mismo móvil. Todavía está en fase beta, y sólo se puede utilizar en ordenadores. Además, es una fase beta que todavía no se ha extendido por España, aunque nuestros compañeros de Xataka Móvil ya lo han probado, y nosotros ya podemos hablarte a fondo de él.

Hasta ahora, cuando te conectabas a WhatsApp desde tu ordenador con WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, tenías el problema de que tenían grandes limitaciones, como necesitar que tu móvil esté en la misma red doméstica y que esté físicamente cerca de tu equipo. Ahora, WhatsApp con soporte multidispositivo ya no tiene estas limitaciones, algo que te facilitará su uso desde el ordenador.

Esto quiere decir que cuando uses WhatsApp en el PC ya no tendrás que tener el móvil cerca o en la misma red. De hecho, ni siquiera necesitarás tener el móvil encendido para poder utilizar WhatsApp desde el ordenador con este sistema multidispositivo. Esto lo acerca mucho más a la libertad de movimiento que ofrecen otras aplicaciones como Telegram.

Vas a poder vincular 4 dispositivos diferentes a tu WhatsApp, y no importa que sea a través de WhatsApp Web o WhatsApp de escritorio. Pueden ser 3 en la versión web y 1 en la de escritorio, o como quieras. De hecho, esta opción sustituirá a la de WhatsApp Web, que dejará de aparecer en la app de WhatsApp para mostrar solo la de Dispositivos vinculados.

También hay algunas limitaciones en este sistema, como no poder ver la ubicación en tiempo real de tus dispositivos vinculados, no poder fijar chats, o no poder ver ni restablecer invitaciones a grupos ni unirte a ellos. Tampoco podrás interactuar con usuarios con versiones antiguas de WhatsApp, ni hacer llamadas a dispositivos que no tengan esta versión beta con el multidispositivo activado.

Como puedes imaginar, vas a necesitar tener la versión beta de WhatsApp en tu móvil, ya que esta función multidispositivo está todavía de pruebas, por lo que necesariamente necesitas la versión beta. Además, recuerda que posiblemente todavía no se te haya activado esta función en la beta, por lo que muy posiblemente tendrás que tener paciencia y esperar todavía unos días o semanas.

Cómo utilizar WhatsApp multidispositivo

Lo primero que tienes que hacer es tener WhatsApp actualizado y esperar a que se te active la opción. Cuando lo haga, abre el menú lateral de WhatsApp en tu móvil, y pulsa sobre la opción de Dispositivos conectados que te aparecerá en lugar donde antes estaba la de WhatsApp Web.

La primera vez que entres te aparecerá un mensaje explicándote el funcionamiento de este sistema y pidiéndote que te unas a la beta del multidispositivo. Aquí, tendrás que completar el proceso de unirte a la versión beta del sistema de multidispositivo.

Una vez hayas entrado en la beta, simplemente pulsa en el botón de Vincular un dispositivo. Aquí, verás que si tenías dispositivos ya vinculados por WhatsApp Web te habrán desaparecido, porque tendrás que volver a vincularlos.

Se abrirá la cámara de tu móvil, y tendrás que apuntar al código QR de WhatsApp Web o WhatsApp para escritorio para vincular ambos dispositivos. En el ordenador, la forma de vincular es la de siempre, abrir la aplicación o la web para mostrar el QR, y luego apuntar a él con el móvil.

Aquí, recuerda que sólo puedes vincular un máximo de cuatro dispositivos con este sistema. Estos aparecerán en la lista de dispositivos vinculados, donde podrás eliminar alguno de los que ya tengas vinculados para añadir otro.