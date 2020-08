El nuevo veto de los EE.UU es un ataque a fabricantes como Huawei para evitar que tengan en su tienda apps norteamericanas como Whatsapp o Instagram

La administración Trump intensifica su veto a los fabricantes chinos. Mike Pompeo, Secretario de Estado del gobierno estadounidense, ha anunciado esta noche el nuevo programa Clean Network con el que añade nuevas restricciones al uso de la tecnología china. Unas medidas que no solo buscan evitar que las empresas chinas entren en el mercado norteamericano, sino que las empresas norteamericanas dejen de colaborar con las empresas chinas.

Clean Network acaparará apartados como las operadoras o el tráfico por cables submarinos, pero también dispone de medidas específicas para las tiendas de aplicaciones. En el comunicado de los Estados Unidos se apunta directamente a Huawei en el apartado de 'Aplicaciones limpias'.

Objetivo: ninguna app norteamericana en AppGallery

Este es el texto que ofrece el comunicado:

"Para evitar que los fabricantes de smartphones que no son de confianza de la República Popular China preinstalen, o pongan a disposición para descargar, aplicaciones confiables en su tienda de aplicaciones. Huawei, un brazo del estado de vigilancia de China, está haciendo negocio con las innovaciones y la reputación de las principales empresas estadounidenses y extranjeras. Estas empresas deben eliminar sus aplicaciones de la tienda de aplicaciones de Huawei para asegurarse de que no se asocian con un abusador de los derechos humanos".

Es decir, las empresas norteamericanas deberán evitar asociarse con fabricantes chinos como Huawei y asegurarse que sus aplicaciones no se preinstalan o están disponibles en sus tiendas de aplicaciones. Esta medida cerraría toda posibilidad de encontrar en el futuro aplicaciones como WhatsApp o Instagram en Huawei AppGallery.

Siguiendo esta medida, la administración Trump también cierra la puerta a que las aplicaciones de Google estuvieran disponibles en App Gallery, como dejó entrever Eric Xu, presidente rotativo de Huawei, en una entrevista con la CNBC el pasado mes de abril.

De las 100 aplicaciones más descargadas de Google Play, la mayoría no se encuentran en la tienda de aplicaciones de Huawei. Con Clean Network, la administración Trump pone la presión sobre los desarrolladores de aplicaciones, exigiéndoles que sean ellos quienes se aseguren de no trabajar con fabricantes como Huawei.

En respuesta a Xataka, desde Huawei nos comunican que no tienen comentarios al respecto.

El veto al software chino se intensifica

Clean Network pide que las aplicaciones y servicios chinos que "no sean confiables" también se eliminen de las tiendas de aplicaciones como Google Play. El texto no da más detalles y no concreta qué aplicaciones se verían afectadas, más allá de aquellas "apps del Partido Comunista Chino que atentan contra la privacidad, difunden virus y despliegan propaganda y desinformación". Esta medida podría afectar a aplicaciones chinas tan populares como Tik Tok de Bytedance o juegos como PUBG Mobile o Call of Duty: Mobile, que pertenecen al gigante chino Tencent.

A partir del 20 de septiembre, cinco días después de la fecha límite colocada por Microsoft para comprar Tik Tok, estas aplicaciones chinas quedarán prohibidas en los EE.UU siguiendo la orden ejecutiva firmada por Trump.

El nuevo veto de los EE.UU afecta a servicios de mensajería como WeChat y engloba también al almacenamiento en la nube, para evitar que datos sensibles de ciudadanos estadounidenses se almacenen en servidores a los que tiene acceso empresas chinas. En este último apartado, fabricantes como Xiaomi que disponen de servicios en la nube podrían verse afectados. Desde Xiaomi también han optado por no realizar comentarios respecto a las últimas medidas anunciadas por los Estados Unidos.

