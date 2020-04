Instagram cada vez menos dependiente de su app: ya permite enviar mensajes y ver vídeos Live directamente en la web

Sin una aplicación para tablets y con un desarrollo prácticamente 100% en móviles, Instagram está abriéndose poco a poco a los sistemas de escritorio mediante su página web. Ahora permite enviar y recibir mensajes desde el ordenador así como ver streamings de Instagram Live.

Los mensajes directos en la web inicialmente estaban reservados a sólo un grupo reducido de usuarios que estaban probando la funcionalidad (siempre ha habido algún que otro truco para tenerlo). Sin embargo, desde estos últimos días se ha comenzado a desplegar la característica para todos los usuarios que accedan a sus cuentas desde la web de Instagram. De este modo es posible ver la lista de conversaciones individuales y grupales para enviar directamente mensajes ahí. También incorpora funciones como envío de fotografías o un teclado emoji integrado.

Versión web de Mensajes en Instagram.

Por otro lado y según indican desde Android Police, Instagram también ha comenzado a mostrar eventos Live directamente en la web. Si bien es posible ver una emisión en directo, no se puede iniciar una directamente desde la web, ya que para ello se sigue requiriendo la app móvil. Aprovechando el mayor tamaño de la pantalla en la web, el chat en directo aparece en un lateral y no superpuesto sobre el vídeo. En cualquier caso, es una función que aún no está disponible para todos los usuarios.

Plataforma activa en móviles y pasiva en ordenadores

Instagram en su esencia sigue siendo una aplicación móvil, aunque a lo largo de los últimos años hemos visto su llegada a la web y posteriormente la incorporación de más y más funciones en el navegador. Ahora mismo desde la web es posible ver el feed de publicaciones, navegar por los perfiles de otros usuarios, enviar y recibir mensajes, ver contenido de la pestaña Explorar, ver stories y editar el perfil del usuario.

¿La gran ausencia? La función principal de Instagram desde sus orígenes: publicar contenido. Para añadir nuevas fotografías o vídeos a nuestro perfil, así como stories, hay que recurrir al teléfono y la app oficial de Instagram. Es lo que hace que Instagram siga siendo una app pasiva en el navegador (sólo para consumir contenido) y no activa como en el móvil (donde se puede generar contenido). Eso sí, siempre se puede recurrir a apps y extensiones de terceros que permiten publicar desde el ordenador o modificar el comportamiento del navegador.

