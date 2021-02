Google redobla su apuesta por la educación: hasta 100 TB para colegios, Classroom con extensiones y un asistente para cuando no esté el profesor

Google ha celebrado su evento 'Learning with Google' y aprovecha para traernos más de 50 novedades para su ecosistema de educación, desde la herramienta Google Classroom hasta Google Meet, pasando por cambios en G Suite for Education.

Al igual que en el teletrabajo, la pandemia ha revolucionado la educación y las soluciones a distancia han adquirido mucha más fuerza. Desde Google lo saben y por ello han querido aprovechar este evento para mostrar su trabajo, inaugurado por el propio Sundar Pichai, CEO de Google.

Extensiones y nuevas funciones para el ecosistema de Google en educación

Los primeros cambios llegan para G Suite for Education y Google Workspace for Education. Google explica que más de 170 millones de estudiantes y educadores utilizan Google Workspace for Education. Para ellos, Google creará tres nuevos niveles de suscripción: estándar, avanzada y Plus, con hasta 100 TB de espacio para colegios y universidades. Una enorme cantidad que desde Google entienden que será suficiente para abastecer todas las necesidades de almacenamiento.

Respecto a su aplicación Google Classroom, la compañía explica que cuentan con 150 millones de usuarios, 40 millones más que el año pasado. En este caso, durante este 2021 Classroom se actualizará con distintas mejoras. La primera de ellas es la llegada de extensiones de terceros, entre los que se incluirán opciones como Kahoot! o Adobe.

Las extensiones de terceros llegarán este año a Google Classroom.

Además de las extensiones, a finales de año Classroom permitirá obtener mejores estadísticas de los alumnos, pudiendo comprobar fácilmente cuáles son los estudiantes más activos o cuáles han sido las últimas aportaciones de cada uno de ellos.

De manera adicional, y pensando en aquellos alumnos con dificultad para acceder a una buena conexión, Classroom permitirá descargar el contenido, para funcionar offline. Esta opción estará disponible a finales de año y en Android.

Classroom también incorporará opciones como una mejora en la creación de fotos, pudiendo adjuntar imágenes de los deberes y editarlos directamente desde el teléfono.

Classroom también se actualiza con soporte para descargar contenidos y poder acceder a ellos sin internet.

La siguiente aplicación que se actualizará es Google Meet. Según datos de Google, a través de su aplicación de videollamadas se realizan el equivalente a 1.300 años de aprendizaje, cada día. En este caso, llegarán novedades para profesores en forma de co-moderadores. Esto permitirá que los profesores puedan designar a otra persona para ayudar a controlar la sala.

Una de las incorporaciones que próximamente llegarán será la de finalizar la llamada para todo el mundo. Se trata de una herramienta para evitar que los alumnos se queden charlando en la videollamada una vez el profesor sale de esta. De manera equivalente, también llegan nuevas opciones para silenciar a los alumnos de manera individualizada o global.

Las reactions llegan a Google Meet. Aunque el profesor podrá elegir bloquearlas.

Google explica que Meet para Chromebooks mejorará su rendimiento y además llegan los 'emoji reactions' a Google Meet. Se trata de una opción disponible en otras herramientas como Skype, que ahora también estarán en Meet.

Mejoras en Chrome OS y un asistente educativo para hacer los deberes

Según datos de IDC, los Chromebooks han superado a los Macbook por primera vez en 2020. Google anuncia que durante el primer trimestre de 2021 llegarán 40 nuevos dispositivos con Chrome OS para educación, muchos de ellos con conectividad LTE.

Respecto a los Chromebook, Google anuncia 500 nuevas políticas para la Consola de Administración, que ayudarán a mejorar la experiencia y accesibilidad con estos dispositivos. Entre las nuevas opciones, Chrome OS también permitirá grabar la pantalla directamente, para que profesores y estudiantes puedan compartir en tiempo real lo que aparece en sus dispositivos.

Sin revelar muchos detalles, Google explica que están trabajando en un asistente educacional. Se trataría de una modificación del asistente de Google, donde en vez de dar enlaces o vídeos como resultado, daría una explicación. La idea sería ayudar a los alumnos para cuando el profesor no está disponible.

De manera equivalente a cuando le preguntamos "2+2" en Google y nos da la respuesta, este asistente educacional nos devolvería una respuesta explicativa, dando importancia a los pasos y no solo a la respuesta. Por el momento se desconocen más detalles sobre este proyecto.

Aquí caben varias posibilidades; que se trate de una versión por voz de las respuestas al estilo Wolfram Alpha que Google ya proporciona, o que se trate de una herramienta específica para la ocasión, que intente proporcionar con lenguaje natural la respuesta a algunas preguntas y problemas típicos de los estudiantes. Previsiblemente será la incorporación a su ecosistema de educación de Socratic, la herramienta de inteligencia artificial que Google compró en 2019.

