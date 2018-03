Google quiere "ayudar a los ecommerces" a luchar contra Amazon ¿cómo? Quedándose él el carrito de la compra

Google ha encontrado una manera de tratar de competir con Amazon en el comercio online uniéndose a los minoristas en su compra. Para ello ha lanzado Google Shopping Actions, un nuevo programa crear en Google Search un carrito de la compra al que poder añadir algunos de los productos que se van listando en el buscador.

El programa ha sido anunciado hoy por la propia empresa del buscador, y tal y como adelantaban en Reuters, la propia Google sacará tajada cobrándole a los minoristas una parte de las compras que se realicen a través de este nuevo servicio.

Además del buscador de Google, este carro de la compra también se podrá utilizar en el servicio de compras Google Express y en Google Assistant. Este último permitirá ir añadiendo productos o realizando las compras no sólo desde el escritorio, sino también desde los smartphones o dispositivos de voz. En conjunto, la experiencia de la compra en Google sería muy parecida a como la puedes hacer desde Amazon.

"Hemos adoptado un enfoque fundamentalmente diferente del de Amazon y similares, porque nos vemos como un facilitador del comercio minorista", le ha dicho a Reuters Daniel Alegre, presidente de Google para minoristas y compras. "Nos vemos como parte de una solución para que los minoristas puedan impulsar mejores transacciones ... y acercarse al consumidor".

De esta manera, en vez de competir con Amazon creando una nueva tienda online, lo que quiere hacer Google es llevar a su buscador el carrito de la compra, y permitiendo realizar pagos instantáneos sin tener que entrar en ninguna tienda concreta. De momento, la lista de las primeras tiendas que se unen a la iniciativa incluye nombres como Target Corp, Walmart Inc, Home Depot Inc, Costco Wholesale Corp y Ulta Beauty Inc.

Como hemos dicho antes, de momento Google empezará a probar esta nueva función sólo en Estados Unidos, por lo que su llegada a otros países dependerá en gran parte de cómo les salga este primer experimento.

Google quiere su parte en el comercio online

Actualmente, cuando buscas un producto al mejor precio en Google te pueden aparecer varios recuadros con el precio, pero estos al final son sólo enlaces a diferentes tiendas online. Esto quiere decir que para hacer la compra tienes que introducir todos tus datos y navegar por el proceso de compra de cada tienda... algo que si ya tienes cuenta en Amazon puede hacerte decantarte por esa tienda en vez de abrirte una cuenta en otra.

Pero con la nueva propuesta, cuando busques un producto en Google podrías meterlo directamente a un carrito de la compra del propio buscador, y realizar a través de él todo el proceso de compra. Este proceso también podrá darse entre varios dispositivos, permitiendo seguir añadiendo productos desde Google Assistant en un móvil o altavoz inteligente antes de proceder a la compra.

Esto debería agilizar mucho el proceso de compra a través de Google, incitando a los usuarios a que no lo abandonen para completar su compra. A cambio de facilitar esta plataforma, las tiendas que la utilicen cederán a Google un porcentaje directo de cada venta que se realice a través del buscador.

De momento, y siempre según le ha dicho a Reuters el propio Daniel Alegre, en las primeras pruebas iniciales de este nuevo método los socios minoristas vieron que el tamaño medio de la cesta de la compra de los clientes aumentó en un 30%, con tiendas como Ultra Beauty reportando una subida de hasta un 35% en sus ventas online.

Google dice que en los últimos dos años las búsquedas en móviles sobre dónde comprar productos crecieron en un 85%, viendo ahí una oportunidad de intentar competir con Amazon en el comercio online. Además, calculan que los dispositivos de voz como Amazon Echo o Google Home estarán presentes en el 55% de las casas estadounidenses en 2022, por lo que va a haber bastante margen para intentar llevarse ventas mediante Google Assistant.

Vía | Reuters

Imagen | TopRank Marketing

