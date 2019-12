SMS verificados: la herramienta de Google para luchar contra el phishing como el de los mensajes de Correos

Google está decidida a mejorar los SMS tradicionales. Ahora llegan los SMS verificados, una nueva medida de seguridad para evitar los ataques de phishing y el SPAM. Una medida anunciada la semana pasada para los Estados Unidos y que ahora se expande a otros nueve países, entre los que se encuentra España, México, Brasil, Reino Unido, Francia, Filipinas y Canadá.

Los SMS verificados son una medida de seguridad en los que la aplicación de mensajes confirmará la identidad de la empresa y el usuario que envíe el SMS, para alertarnos en caso que detecten que puede suponer un peligro.

Una capa de seguridad para avisar quién está detrás de los SMS que recibimos

La medida se enmarca dentro del impulso que Google quiere hacer del estándar RCS, donde además de SMS verificados se encuentran opciones como los mensajes enriquecidos, con imágenes, GIFs, respuestas rápidas o la posibilidad de incluir tickets. Pero la novedad se encuentra en que en el nombre de la empresa veremos una insignia que nos dirá si esa cuenta está verificada y nos mostrará el logo de dicha empresa. En caso que la empresa no esté verificada, la aplicación de Mensajes nos avisará de ello.

Para activar esta medida de seguridad deberemos utilizar la aplicación Google Mensajes, aplicación preinstalada en los móviles Android. Desde los ajustes de la aplicación podremos activar o desactivar que Google nos notifique sobre la identidad del emisor.

Los SMS verificados "ayudarán a entender la verdadera identidad del negocio que te envía mensajes para prevenir el 'phishing'", explica Google en su página de Soporte.

Para poder realizar esta verificación, la aplicación necesitará conexión a internet. En caso de no poder hacerlo, simplemente no veremos ningún aviso. Situación donde Google recomienda no abrir ningún tipo de enlace, ya que podría tratarse de un caso de phishing como los "SMS de Correos" que hace semanas se enviaron a miles de usuarios. Desde Google explican que esta comprobación se realiza sin enviar nuestros mensajes a Google.

Esta medida llega para complementar la protección contra el SPAM activada el pasado mes de julio. De manera equivalente a lo que ocurre con las llamadas, ahora cuando recibamos un SMS de una cuenta que Google tiene catalogada como SPAM, recibiremos una notificación de aviso y a través de la cual podremos "marcar como spam" o comunicar que "no es spam".

Entre las primeras empresas que ya han enviado mensajes verificados se encuentran 1-800-Flowers, Banco Bradesco, Kayak, Payback y SoFi, pero esperan que más compañías sean verificadas durante las próximas semanas para ayudar a los usuarios a identificar mejor cuál es la procedencia de los SMS recibidos.

