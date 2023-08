DIGI mobil está caído: algunos clientes en España experimentan problemas con el servicio de telefonía móvil e Internet [Actualizado]

ACTUALIZACIÓN 04/08/2023 22:28: DIGI España confirma que el servicio ha vuelto a la normalidad.

Si eres cliente de Digi España y tienes problemas para hacer llamadas o utilizar Internet, no estás solo. Como podemos ver en Downdetector.es, la plataforma que permite a los usuarios informar y verificar el estado de diferentes aplicaciones y servicios, varios usuarios están experimentando por estas horas problemas de conectividad que les impiden utilizar sus dispositivos con normalidad.

La propia empresa no ha tardado en reconocer los inconvenientes que está viviendo este viernes por la noche. "Es posible que algunos de nuestros clientes estén experimentando problemas en su servicio de telefonía móvil. Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible y que podáis volver a disfrutar de nuestro servicio. Sentimos las molestias", ha dicho en una publicación en X.

Digi España no funciona

De acuerdo a los comentarios de algunos clientes en las redes sociales, los problemas de conectividad empezaron alrededor de las 17:50, aunque desconocían que se trataba de una caída del operador. Digi España, de momento, no ha brindado detalles sobre los orígenes de estos problemas, pero ha asegurado que está trabajando para que su servicio vuelva a la normalidad lo antes posible.

Algunos usuarios de Digi España han visto cómo sus teléfonos han pasado de funcionar correctamente a mostrar el mensaje "No registrado en la Red". La consecuencia es que no solo no pueden utilizar el servicio de Internet móvil, sino tampoco hacer llamadas convencionales. Otros, por su parte, señalan que si pueden hacer llamadas convencionales, pero no utilizar Internet.

Después de ciertos cambios o caídas en los servicios de telefonía móvil, y una vez solucionados los problemas, apagar y volver a encender el dispositivo o poner el modo avión por unos segundos suele ayudar recuperar la conexión. Desde el operador, no obstante, no han dado sugerencia alguna. Actualizaremos este artículo cuando tengamos más información.

