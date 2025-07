El misterio de los 400 millones de usuarios perdidos en Windows: su uso se está desplomando y nadie sabe por qué

Algo raro pasa con Windows. En 2022 Microsoft presumía de tener 1.400 de dispositivos activos mensuales con Windows. Hace unos días la cifra bailaba, y en un post oficial se hablaba inicialmente no de 1.400, sino de 1.000 millones de dispositivos activos mensuales con Windows. ¿Qué sucede?

¿400 millones menos? Si nos fiamos de la versión original del post de Microsoft, la compañía habría perdido nada menos que 400 millones de dispositivos activos en estos tres años, un verdadero descalabro de difícil explicación.

Las ventas de PC siguen siendo notables. Según IDC en 2024 se distribuyeron 262,7 millones de PCs, por 260,2 millones de 2023. En 2022 —aun con efecto pandemia—, eso sí, se distribuyeron 301,5 millones de PCs y portátiles. Puede que la sensación sea de que ya no se venden PCs, pero las consultoras dejan claro que sí se venden. Algo menos, seguro, pero desde luego no 400 millones menos, que ayudarían a explicar el dato de Microsoft.

Y la gente no se está pasando al Mac. No tenemos datos de unidades vendidas de los Mac de Apple, pero sí sabemos que desde 2022 los ingresos de esa división han bajado de los 10.000 millones de dólares por trimestre a unos 8.000 millones. Si esos 400 millones de dispositivos inactivos de Windows hubieran sido motivados por el cambio a los Mac, eso también habría tenido un claro impacto positivo en las cuentas de Apple. No ha sido así.

Dos versiones para la misma historia. El artículo original hablaba de 1.000 millones de dispositivos Windows activos. El actualizado, de 1.400 millones. Raro.

Donde dije digo... Lo curioso es que tras la publicación de esa singular caída por parte de ZDNet pasó algo llamativo. Microsoft editó el artículo original —disponible en Archive.org— y en la versión actualizada cambió los 1.000 millones por 1.400 millones. Es decir, que en los últimos tres años no había habido cambios en la cifra de dispositivos activos mensuales con Windows. Pero es que eso también es extraño, sobre todo tras la ligera caída en ventas de PCs o el impacto del Mac. La empresa, por cierto, indicó en abril de 2021 que había 1.300 millones de dispositivos Windows activos mensualmente. ¿Creció Microsoft 100 millones en un año, y luego no ha habido movimiento alguno en los tres siguientes? En la versión actualizada Microsoft sí que indica que se modificó ese número, pero no por qué. Extraño.

Una hipótesis. Hay una cosa cierta que sí puede haber afectado la cifra de dispositivos Windows activos: el hecho de que la gente simplemente no use ya sus PCs y portátiles, o que no los usen tanto. El smartphone y la tableta pueden ser suficientes para muchos usuarios, y eso haría que la cifra de nuevo fuese probablemente distinta. Sin embargo, sigue pareciendo demasiado que en tres años 400 millones de personas hayan dejado de usar su PC con regularidad. Pero es que tampoco es normal que la cifra actualizada (1.400 millones) sea la misma que hace tres años y no haya cambiado en tanto tiempo.

Pero se acaba Windows 10. El periodo de soporte oficial de Windows 10 acaba el próximo mes de octubre, y eso podría haber provocado cierto impacto entre usuarios, tanto finales como empresariales. Los datos que proporciona StatCounter GlobalStats muestran que desde luego desde 2022 ha habido un cambio significativo en la cuota de mercado de Windows 10 —que ha pasado del 81% al 48%— y en la de Windows 11 —del 8% al 48%—. Ambos sistemas se reparten ahora mismo en la misma proporción el mercado de dispositivos Windows, pero esa gráfica no da toda la información. Solo nos dice que hay muchos menos Windows 10 y muchos más Windows 11, pero no sabemos cuántos con certeza. De nuevo, nos tenemos que fiar de lo que dice Microsoft.

Difícil saber qué creer. En Xataka nos hemos puesto en contacto con Microsoft para tratar de aclarar la situación, pero no hay explicación clara ni en un caso —que hayan perdido 400 millones de "usuarios"— ni en el otro —que todo se mantenga igual que hace tres años—.

¿Y Windows 12, qué? Los rumores sobre una potencial nueva iteración del sistema operativo llevan tiempo en marcha. El hipotético Windows 12 parecía tener todo el sentido del mundo: sería el primer Windows de la era de la IA y podría aprovechar una integración mucho más fuerta de Copilot, por ejemplo. Sin embargo, ese lanzamiento no solo no se ha producido, sino que Microsoft ya ha confirmado que está preparando la próxima gran actualización de Windows 11, la llamada Windows 11 25H2. Y mientras, el misterio persiste.

