Datáfonos, cajeros automáticos y Bizum están dando fallos en España: esto es lo que sabemos

No, no es tu teléfono. Tampoco tu conexión a Internet. Otra vez hay inconvenientes para realizar pagos en España. Esta nueva incidencia llega días después de que Redsys experimentara una caída a nivel nacional y durante varias horas no se pudiera pagar nada con tarjeta o sistemas tipo Bizum. Por el momento ningún banco ha confirmado si se trata de nuevo de problema con Redsys, pero se están viendo afectadas diversas entidades y servicios.

Las redes sociales se han hecho eco de la incidencia de este jueves por la noche. Algunos usuarios señalan en X (antes Twitter) que no pueden completar sus pagos y que la situación es idéntica para otras personas y tiendas. El problema se presenta en vísperas del Black Friday. Se trata de un evento largamente esperado por clientes y comerciantes que se caracteriza por ofrecer numerosos descuentos y promociones para inaugurar el período de compras navideño.

Otra vez problemas en el sistema de pagos

A la hora de escribir este artículo no hay una comunicación oficial de parte de Redsys, la plataforma de pagos que actúa como intermediario entre compradores y bancos que presentó problemas la semana pasada. En su perfil en X, por ejemplo, el último mensaje data de hace cuatro horas y no da cuenta de inconvenientes en el sistema. Las entidades bancarias españolas, por su parte, tampoco han hecho mención del problema que acontece por estas horas.

El mensaje de Bizum

El proveedor de servicios de pago Bizum, uno de los afectados por el incidente de este jueves, no ha tardado en reconocer inconvenientes y señalar que está trabajando en una solución, aunque sin brindar demasiados detalles. "Es posible que hayas intentado operar con Bizum y no hayas podido. Estamos trabajando en su solución, os mantenemos informados. Sentimos las posibles molestias", dice la compañía en un mensaje publicado hace instantes.

A falta de información oficial, se desconoce el origen de la incidencia que está causando desconcierto entre clientes y comerciantes dado que unos no pueden hacer las compras que desean y otros no pueden efectuar los cobros. Este escenario se agrava más hoy en día, donde dependemos enormemente de los servicios digitales para realizar todo tipo de operaciones y donde pagar con dinero en efectivo no siempre es una opción viable.

Esta es una noticia en desarrollo. Actualizaremos el artículo cuando haya más información.

