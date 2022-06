Cloudflare se ha caído y, con ella, medio Internet se ha venido abajo [actualizado]

Si algunas de las webs más populares que sueles visitar no te funcionan, no es tu WiFi, es Cloudflare, que está teniendo problemas. Según ha informado la compañía, se ha detectado un “incidente crítico P0 aproximadamente a las 06:34AM UTC”, lo que ha provocado que la conectividad en la red de Cloudflare se haya interrumpido en varias regiones.

The Cloudflare team is aware of the current service issues and is working to resolve as quickly as possible. Updates can be followed here. https://t.co/22Yiyu3lKJ