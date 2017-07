Así es como 'D&D: Beyond' digitalizará el rol para que te olvides de libros y te centres en jugar

Jugar al 'Dungeons & Dragons' hoy en día, es una experiencia muy parecida a cómo era jugarlo hace una o dos décadas, siempre rodeado de libros de normas, fichas, lápices, gomas de borrar y dados. Pero todo esto está a punto de cambiar, porque Wizards of the Coast acaba de anunciar el lanzamiento de 'D&D: Beyond', su esperado cliente web y móvil que se encargará de las normas y fichas para que tú te centres en jugar, para el próximo 15 de agosto.

El cliente fue anunciado el pasado mes de marzo, y desde hace unas semanas ya puedes acceder a la versión beta. Esta tiene todos los elementos esenciales para jugar, como el compendio de normas, el creador de personajes y el libro de hechizos. Todo totalmente gratis. Sin embargo, cuando sea lanzado oficialmente el próximo agosto el cliente también tendrá una versión de pago.

Esta versión de pago no pretende que tengas que poner dinero para jugar. En su lugar añadirá complementos útiles para los jugadores como poder almacenar personajes ilimitados o utilizar contenido propio. También te permitirá comprar diferentes guías extras o clases de personaje especiales.

Para crear este cliente oficial Wizards of the Coast se ha asociado con Curse. Se trata de una empresa propiedad de Twitch especializada en la creación de mods, comunidades y herramientas de gestión de juegos. De hecho, ya te puedes registrar en la web, y para ello necesitarás utilizar una cuenta de Twitch.

Esto es lo que ofrece la beta de 'D&D: Beyond'

Actualmente ya te puedes registrar en la web de 'D&D: Beyond' para acceder a la beta. En ella, en primer lugar podrás acceder al compendio con todas las normas básicas para que no tengas que llevar siempre encima el libro cuando vayas a jugar. En él lo tienes todo, desde las guías para crear personajes hasta los apéndices completos de dioses, facciones o planos de existencia, pasando por la mecánica de las trampas o venenos o enfermedades.

La beta también incluye de forma gratuita un creador de personajes que agiliza la creación de tu avatar, y que te permite descargar la dicha en PDF o acceder a ella a través del cliente. Tendrás la opción de crear tu mismo el personaje o jugártela con un editor aleatorio que creará el personaje por ti para no perder tiempo en el proceso.

Si decides crearlo tu mismo, la web te guía a través de un proceso en varios pasos en el que irás eligiendo tu raza, tu clase, y varias de las características de tu personaje. Todo el proceso se ha simplificado al máximo para que cualquier jugador novato pueda crear su personaje de una manera similar a cómo lo haría en un videojuego de rol.

La sección de personajes también incluye información de todas las razas disponibles, las clases, los antecedentes y las características que le puedes añadir a cada uno de tus personajes. También tendrás un índice con tus personajes que en la versión gratuita estará limitado a un máximo de seis.

'D&D: Beyond' también incluye otros índices como una lista con todos los hechizos del juego y toda la información sobre ellos o la posibilidad de crear tus propios hechizos. También tienes otra lista con todas las criaturas existentes y sus características, así como otra herramienta para crear tus propias criaturas. Por último hay también un foro en el que hablar con el resto de la comunidad rolera sobre el cliente o cualquier otro tema relacionado con el mundo de D&D.

Por último y como no podría ser de otra manera, también tienes un creador de campañas para que puedas escribir tus aventuras directamente desde la aplicación y guardarlas en ella. Cuando se lance la versión final del juego habrá opciones de pago para que los jugadores puedan desbloquear opciones extra en las campañas.

Dungeons & Dragons abraza la era digital

El cliente actual en fase beta es sólo el primer paso en firme hacia la digitalización de la experiencia a la hora de jugar a D&D, y cuando se lance oficialmente llegarán también las aplicaciones móviles. De hecho, si el cliente te pide utilizar tu cuenta de Twitch es porque la empresa tiene planes para integrar las campañas que jugues en él con las retransmisiones online de partidas.

Por ejemplo, la idea es que cuando estés retransmitiendo una campaña concreta a través de Twitch, quienes vean la partida puedan ver infografías destacadas y elementos interactivos como los nombres de personajes o incluso animaciones.

Pero para todo esto aún falta un tiempo. De momento, la versión final será lanzada el próximo 15 de agosto. En ella ya se incluirán algunos planes premium como el 'Hero Tier' de 2,99 dólares al mes que eliminará la publicidad y permitirá tener personajes infinitos y su propio contenido creado, o una 'Master Tier' de 5,99 dólares al mes que permitirá al DM compartir en las campañas todo el contenido que haya desbloqueado para que los jugadores no tengan que hacerlo por su cuenta.

