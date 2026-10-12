Tras ver lo bien que funciona Ambilight, me lancé a comprar un kit de monitor para jugar. Resulta que es trabajando como más uso le doy

Nunca había probado lo que es un Ambilight hasta que estuve en una sesión de pelis en casa de unos amigos. Tengo que reconocerlo: salí impresionado de lo bien que le sienta a una tele. En casa no tenemos planes de renovar tele o monitores para comprar un Philips, pero hay sistemas para tener estas luces en cualquier pantalla (tanto de Philips como de terceros).

Como donde más iba a aprovecharlo es en un PC, me puse a buscar un sistema para monitores y di con este kit de Philips. Ahora que llevo unas semanas con él lo tengo bastante claro: funciona muy bien a la hora de jugar, pero donde más lo uso es para trabajar. Se puede comprar ahora mismo por 139,99 euros, aunque ha estado más barato en otras ocasiones.

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Un kit de luces que se instala muy fácil

Este kit está compuesto en esencia de dos partes. La primera, obviamente, es la tira de luces LED, que se coloca en la parte trasera del monitor. Para ello, viene una serie de pequeños soportes que se adhieren a la superficie y que cuentan con unos pequeños ganchitos para dejar colocada la tira. Eso ya me gusta por dos razones: se instala muy rápido (y fácil) y se puede quitar si quieres en algún momento. A las luces, además, se les conecta un pequeño adaptador de corriente que también se adhiere al monitor.

El kit, además, incluye un Hue Bridge. Este se conecta al WiFi de casa y nos permitirá controlar las luces de dos maneras: con el móvil o directamente con el PC. En ambos casos, lo que necesitaremos es una app llamada Hue Sync App que será la encargada de sincronizar lo que estemos viendo en pantalla con las luces. O bueno, también configurar a nuestra medida la intensidad de la luz, los patrones y más.

Y a la hora de usarlas, lo que uno puede esperar. Para jugar, basta con sincronizar con la app y elegir la intensidad de luz que deseemos. Mejora mucho la experiencia en lo que a inmersión se refiere, especialmente cuando en pantalla hay mucho color. A la hora de trabajar, coloco una luz fija con una intensidad media. Con ello, consigo llegar al final de la jornada con menos fatiga ocular, algo que se agradece enormemente.

⚡ EN RESUMEN: philips hue play kit ✅ LO MEJOR Muy fácil de instalar: Se instala muy fácil en cuestión de unos minutos.

Se instala muy fácil en cuestión de unos minutos. Ideal para jugar, pero también para trabajar: Mejora la inmersión al jugar, pero también ayuda a sufrir menos fatiga ocular. ❌ LO PEOR Su precio (sin descuentos): Sin descuento, el kit tiene un precio elevado (especialmente, si tienes un monitor de 32 pulgadas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas tener una experiencia Ambilight en tu monitor a la hora de jugar o trabajar. ⛔ NO LO COMPRES SI... No te atrae nada un sistema de luces de este tipo o ya cuentas con uno que de luz fija para trabajar.

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Imágenes | Xataka, Philips

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