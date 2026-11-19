Si a lo largo de este 2026 hemos intentado comprar algún SSD nos habremos dado cuenta de una dura realidad: están carísimos e incluso opciones históricamente bastante accesibles, como son los modelos de 1 TB, cuestan el doble o el triple que hace tan sólo unos meses. De momento, la situación sigue siendo complicada (aunque poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel) y si necesitamos hacernos con uno nos tocará rascarnos el bolsillo.

En este contexto el Black Friday de la próxima semana se posiciona como un momento clave para, a través de ofertas que protagonicen los SSD, poder comprarlos ahorrando algo de dinero. Y Amazon, que ya ha dado su pistoletazo de salida, ha bajado el precio de uno de los mejores SSD del mercado: el 990 Pro, disponible por 211,50 euros.

Con velocidades que superan los 7.000 MB/s y disipador de calor pasivo integrado

Desde hoy, esta semana y durante toda la próxima, Amazon celebra su Black Friday 2026 con miles de chollos. Muchos, a precios mínimos. Otros, como los SSD, lejos de esos precios más bajos hasta la fecha... pero con unas rebajas que alivian un poco el mal momento por el que pasa el mercado del hardware.

El Samsung 990 Pro en su versión de 1 TB de capacidad y disipador de calor ha recuperado su mejor precio en meses. Concretamente, tenemos que remontarnos a mayo para encontrarlo rondando esos poco más de 200 euros. Todo ello, tras semanas y semanas escalando sin parar hasta el punto de costar unos 400 euros hace apenas unos días.

Entonces, aunque sigue lejos de su mínimo histórico, teniendo además en cuenta su precio en otras tiendas (donde está más caro), en Amazon es ahora una compra interesante. Un SSD de gama alta que supera los 7.000 MB/s y es perfecto para darle un extra de capacidad y rendimiento a ordenadores, portátiles o consolas que admitan NVMe M.2 2280.

⚡ EN RESUMEN: oferta ssd samsung 990 pro 1 tb ✅ LO MEJOR Es uno de los mejores SSD del mercado

SSD del mercado Sale más barato en Amazon que en el resto de tiendas ❌ LO PEOR Sigue estando lejos de su precio mínimo histórico

precio mínimo histórico No es el mejor momento para comprar SSD, memorias RAM o gráficas de gama alta 💡 CÓMPRALO SI... no puedes esperar a que el mercado se estabilice porque necesitas ya ampliar espacio en tu equipo ⛔ NO LO COMPRES SI... no necesitas la velocidad este gama alta o puedes esperar a que los SSD recuperen sus precios más bajos

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Imágenes | Samsung Memory en Unsplash, Samsung

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