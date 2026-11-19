La locura de precios que llevamos viviendo desde finales del pasado año en hardware y dispositivos se refleja en dos componentes clave de muchos equipos: la memoria RAM (sobre todo cuando es DDR5) y las tarjetas gráficas de gama alta (como la NVIDIA RTX 5090). Con mención a esta última, que en España llega a alcanzar los 17.000 euros en algunos ensambles.

PC NEO Gaming R7 9800X3D RTX 5090 4TB SSD 64GB PVP en Neobyte — 9.999,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sin embargo, curiosamente, en el terreno de los PC premontados seguimos encontrando precios mucho más acordes al hardware que encierran. Incluso cuando se trata de equipos de gama alta con algunas de las mejores piezas posibles a día de hoy, a las puertas de 2027. Y este modelo es un buen ejemplo de ello: cuesta 9.999,90 euros, es una bestia y al completo sale más barato que muchas de esas RTX 5090.

Con un Ryzen 7 X3D que, en conjunto, lo convierte en un equipo ideal para videojuegos

Hablamos de uno de los PC Neo que vende Neobyte, tienda especializada en hardware, componentes y equipos. Un ordenador de sobremesa ya ensamblado con un PVP de 11.499,01 ahora rebajado a esos 9.999,90 euros. Un PC caro y no apto para todos los bolsillos, pensado para entusiastas del gaming a quienes les gusta disfrutar de la mejor experiencia jugando sin importar el coste.

Pero a pesar de ese importe que ronda los 10.000 euros, este PC Neo tiene una gran relación calidad precio frente a configurar un ordenador a medida que incluya la NVIDIA RTX 5090, esos 64 GB de RAM DDR5 o los 4 TB de SSD con que viene. Porque, por separado, sólo esos tres componentes nos costarían muchísimo más. Si además comparamos con esas RTX 5090 que rondan los 17.000 euros, el PC sale por casi la mitad.

No es el mejor momento para comprar hardware, eso está claro. Pero si el presupuesto no es problema, no queremos seguir esperando a que el mercado se estabilice y además buscamos un rendimiento de gama alta y gran capacidad de almacenamiento (que evita tener que actualizar a corto plazo), teniendo en cuenta el contexto actual este Neo es una compra inteligente frente a la escalada incansable de precios. Porque quizá, dentro de un tiempo, equipos con este hardware acaben costando mucho más.

⚡ EN RESUMEN: pc gaming neobyte ✅ LO MEJOR De los más potentes del mercado, gracias a su RTX 5090 de NVIDIA, 64 GB de RAM DDR5 y más

del mercado, gracias a su RTX 5090 de NVIDIA, 64 GB de RAM DDR5 y más Más barato que configurar un PC a medida por piezas con un hardware similar ❌ LO PEOR Sigue siendo caro , a pesar de estar rebajado

, a pesar de estar rebajado No es el mejor momento para comprar hardware 💡 CÓMPRALO SI... buscas un PC gaming de gama altísima, el bolsillo te lo permite y no quieres esperar más a que el mercado se estabilice ⛔ NO LO COMPRES SI... no necesitas tanta potencia para jugar u otras tareas. Por una décima parte hay otros equipos más modestos

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