El aspirador Dyson V8 no es el más moderno de esta marca, pero sí uno con un preciazo solo durante unas horas

Tengo dos gatas en casa junto a una perra y eso se traduce en que lo tengo todo lleno de pelos. Ahí mi mejor aliado es el día a día es un aspirador vertical, en concreto un Dyson V8 Cyclone que tengo ya desde hace algún tiempo. Si estás buscando uno de estos aspiradores y no quieres pagar demasiado, este tiene hoy su nuevo precio mínimo histórico en MediaMarkt: 271,90 euros. En Amazon también lo tenemos ahora mismo al mismo precio, pero con envío a partir del mes de agosto.
Dyson V8 Cyclone - Aspiradora sin Cable – 150 AW, 60 min de autonomía, Cepillo Motorbar con tecnología antienredos, Accesorio multifunción rinconera 2026
Con autonomía de sobra para un piso de tamaño medio
Este aspirador vertical de Dyson ha bajado de precio de los 300 euros algunas veces, pero nunca por debajo de los 299 euros. Esta oferta lo deja a un precio muy atractivo y nos llega por el nuevo Día sin IVA de MediaMarkt. Eso quiere decir que solo tenemos hasta mañana para hacernos con él, por lo que tampoco tenemos demasiado tiempo para pensárnoslo.
Varias cosas a tener en cuenta de este aspirador Dyson. Lo primero es que cuenta con 60 minutos de autonomía de uso continuo, más que suficiente para aspirar un piso pequeño de tamaño medio. Además, como suele ocurrir con la mayoría de aspiradores de esta marca, tiene un peso bastante comedido, por lo que es bastante cómodo de utilizar.
Es cierto que este modelo no cuenta con algunas características que si que vemos en otros aspiradores más modernos, como tecnología láser para ver la suciedad o una pantalla LCD, pero claro, es mucho más barato que estos. Si estás buscando un buen aspirador que sea útil con el pelo de mascota y la suciedad en general, este V8 es una gran opción ahora que tiene este precio en MediaMarkt.
💡 CÓMPRALO SI... Buscas un nuevo aspirador vertical, quieres uno de Dyson y buscas que tenga un precio bastante asequible.
⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un aspirador Dyson más moderno como el Dyson V15 Detect, también rebajado en el Día sin IVA de MediaMarkt.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
