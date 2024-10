Lo único que compré el pasado Prime Day fue este ratón gaming Logitech. Lo uso para jugar y trabajar y me tiene encantado

Muchos de nosotros usamos el mismo equipo para trabajar y jugar, por lo que necesitamos que nuestros periféricos sean todoterreno y cumplan en ambas facetas. En este sentido, siempre estoy intentando dar un pasito más allá cuando se trata del ratón, por lo que en este pasado Prime Day busqué una buena oferta. Y di con el G Pro X Superlight (ahora por 111,68 euros), un modelo que me tiene encantado.

Un ratón versátil, cómodo y ergonómico, pero sobre todo muy ligero

Con motivo de la pasada edición del Prime Day de octubre en Amazon, que tuvo lugar hace apenas una semana, el Logitech G Pro X Superlight bajó a algo menos de 90 euros. De modo que no me lo pensé demasiado y tras largo tiempo siguiendo su pista lo acabé adquiriendo. Y aunque lleva entre mis manos unos 7 días, ya me ha convencido de que es una de las mejores compras que he hecho en los últimos tiempos.

En estos momentos, el modelo en color blanco se encuentra por 111,68 euros, algo más de 20 euros más de lo que me costó cuando estuvo rebajado. Sin embargo, sigue siendo un coste muy asumible para usuarios que busquen lo mejor de lo mejor. E incluso ahora que está algo más caro, no puedo dejar de recomendarlo.

Como decía, necesitaba un ratón que sirviese tanto para jugar como para trabajar, por lo que los más de 25.000 DPI y la conectividad inalámbrica del G Pro X Superlight lo convierten en la opción perfecta. Sin embargo, donde más destaca es en su bajísimo peso de apenas 60 gramos que hace que apenas recuerde que lo tengo en la mano tras unos minutos de uso. Haciendo, de paso, que me canse menos tras largas jornadas de uso intensivo.

