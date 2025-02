Todo el mundo comprando barbacoas para el verano y resulta que también se puede hacer carne al grill en el microondas

Queda ya muy poco tiempo para inaugurar la temporada de barbacoas en la terraza o jardín. Si no cuentas con estos espacios en casa, pero no quieres renunciar a comer carne o pescado al grill, no te preocupes porque hay un electrodoméstico en casa en el que puedes hacer estos alimentos: el microondas. Tan solo necesitarás esta parrilla especial para cocinar en microondas de Lékué, que está disponible en oferta en Amazon por 31,16 euros.

Un gadget muy fácil de utilizar y con el que conseguirás resultados perfectos

Hoy en día, el microondas se ha convertido en uno de los pequeños electrodomésticos que tenemos en casa y que puede servir para cocinar todo tipo de alimentos. Esta parrilla de Lékué está fabricada en acero, mientras que sus asas son de silicona.

El uso de este grill para microondas es muy sencillo. Tan solo vas a tener que poner la carne o pescado que quieras cocinar entre las dos placas, cerrar el grill y meterlo en el microondas y ponerlo a funcionar a potencia máxima.

Aunque no solo sirve para carne o pescado, sino que también vas a poder utilizar este producto de Lékué para elaborar otros platos, como fajitas rellenas, sándwiches o incluso quesadillas. Esto hace que sea un dispositivo muy versátil para la cocina.

Otra de las cosas que más se pueden resaltar de este gadget de Lékué es que se puede meter en el lavavajillas. Aunque, otra de las cosas que te gustará de este dispositivo para cocinar es que, a diferencia de la barbacoa, cocinarás sin humos ni olores y también con menos grasa que en la sartén, puesto que no necesitarás aceite.

Por otra parte, si estás pensando renovar tu viejo microondas, puede interesarte un modelo conectado en el que poder cocinar de forma sencilla. Uno bastante útil puede ser el LG MH6535GDS, con capacidad de 25 litros y con funciones como Smart Invertir y Easy Clean. Otro que puedes tener en cuenta es el Candy CookinApp CMXG20DR, con el que no tendrás que saber nada sobre cocina, ya que cuenta con una app con recetas guiadas.

Otros productos con los que podrás cocinar en el microondas

