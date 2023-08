El teléfono superventas de Google vuelve a caer de precio por debajo de los 350 euros

Si te lo has pensado en anteriores ofertas y aún no te has hecho con el Pixel 6a de Google, aquí tienes una nueva oportunidad de hacerte con uno de los más equilibrados Android de gama media del mercado. Este interesante terminal vuelve a estar rebajado en Amazon; lo puedes comprar por 349 euros, con envío gratuito incluido.

Con los Pixel 8 a la vuelta de la esquina y el Pixel 7a ya hace unos meses en el mercado, este terminal sigue siendo una de las mejores opciones de compra dentro de la gama media Android: Sobre todo con ofertas como esta, que nos deja un smartphone con un precio oficial de 459 euros por 110 euros menos, a 349 euros. Además, disfrutarás de envío gratuito y lo tendrás en casa en poco tiempo si eres usuario Prime o aprovechas la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Como decimos, este Pixel 6a de Google sigue siendo una de las más interesantes opciones si estamos buscando un Android de gama media. Destaca por precio, por su equilibrada configuración y sobre todo, por ofrecer una de las experiencias más limpias con el sistema operativo del androide verde.

Cuenta con una pantalla AMOLED FullHD+ de 6,1 pulgadas compatible con HDR10+ y monta el procesador Tensor de la propia Google, junto con un coprocesador Titan M2 dedicado a la seguridad. También monta 6GB de memoria RAM, y en todo caso, 128 GB: no se vende más que en una configuración.

También destaca su cámara principal, doble y con 12+12 Mp mientras que la cámara frontal nos ofrece un sensor de 8 MP.

Por otra parte, lleva una batería con una capacidad de 4.410 mAh y carga rápida a 18W. Además, dispone de NFC para pagos móviles con Google Pay y de lector de huellas en pantalla. Y tampoco se echa en falta la al polvo y el agua de grado IP67. Además, viene con Android 12 pero se puede actualizar a Android 13 y versiones por llegar.

