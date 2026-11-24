Si buscas una tablet compacta, ligera y solvente para consumir contenido multimedia, navegar por internet o leer cómodamente desde el sofá sin hacer un gran desembolso, no hace falta irse a los modelos más caros del catálogo. En plena campaña de ofertas, la Samsung Galaxy Tab A11 (2025) en versión reacondicionada de 64 GB y conectividad WiFi cae hasta los 164 euros en Back Market, frente a los 2255,86 euros que cuesta nueva, lo que supone un ahorro de 91,86 euros.

Samsung Galaxy Tab A11 (8.7", 2025) PVP en Back Market — 164,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tablet compacta, fluida y pensada para el entretenimiento diario

La Samsung Galaxy Tab A11 apuesta por un formato manejable de 8,7 pulgadas (con resolución de 800 x 1.340 píxeles) y un peso de apenas 335 gramos, lo que la convierte en una alternativa muy cómoda para sostener con una sola mano durante largas sesiones de lectura o para llevarla encima en viajes y desplazamientos diarios en transporte público.

Además, su panel cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz, un detalle poco habitual en tablets en ese rango de precio, lo que aporta un plus de fluidez al desplazarse por menús, redes sociales o páginas web.

En su interior, monta el procesador MediaTek Helio G99 de ocho núcleos acompañado de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno (ampliables mediante tarjeta microSD hasta 2 TB). El sistema operativo bajo el que funciona es Android 15, siendo una configuración más que suficiente para mover con soltura apps de streaming, navegación web y tareas cotidianas.

En el apartado multimedia se completa con altavoces duales compatibles con sonido Dolby, puerto USB-C, una cámara trasera de 8 MP, cámara frontal de 5 MP para videollamadas y conector jack de 3,5 mm, algo cada vez más difícil de ver y muy práctico para usar auriculares de cable sin adaptadores.

Esta tablet de la firma coreana que vende Back Market está en estado "Excelente" (con pantalla sin ningún rayón y carcasa prácticamente impecable tras superar un control técnico profesional), incluye 24 meses de garantía, envío gratuito y período de devolución ampliado hasta el 31 de enero, por si te decides a regalarla en Navidad.

⚡ EN RESUMEN: oferta para samsung galaxy tab a11 hoy ✅ LO MEJOR Almacenamiento ampliable y jack de 3,5 mm.

Buena relación calidad-precio y un grado de conservación "Excelente". ❌ LO PEOR La resolución de su pantalla es algo ajustada.

es algo ajustada. Su RAM de 4 GB y los 64 GB de almacenamiento se te quedarán justos si abres muchas apps pesadas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet compacta, barata y manejable. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres una pantalla grande y de alta resolución para disfrutar al máximo detalle.

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Imágenes | Samsung

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