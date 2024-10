Soy algo reacio a gastarme un pastizal en cafeteras, pero por su precio me compraría esta De'Longhi que es una de las más vendidas

He de admitir que en lo relacionado a cafeteras suelo barajar las opciones más económicas, y por ello nunca —o muy pocas veces— me he planteado comprar una superautomática. Pero de vez en cuando veo precios que me llaman la atención, sobre todo en campañas como la actual de Amazon (Fiesta de Ofertas Prime). Y esta vez ha sido la De'Longhi Magnifica S ECAM 11.112.B la que ha puesto ojitos. ¿La razón? Básicamente porque está casi a mitad de precio, por 269 euros para clientes Prime.

Una cafetera superautomática con un precio muy ajustado

Esta cafetera no es de las más caras, pero tampoco de las más baratas. Su precio habitual es de 498,90 euros, y aunque ya la he visto en algunas ocasiones más baratas, ahora es cuando se encuentra con uno de los mejores precios hasta la fecha. El descuento es del 46% (229,90 euros al cambio), y por su precio de 269 euros se ha convertido para mí en una de las mejores opciones de compra para aquellos que busquen una cafetera buena a un precio relativamente bajo.

Las cafeteras superautomáticas suelen tener un precio bastante elevado, y la razón principal es porque son capaces de moler el grano e infusionar al pulsar tan sólo un botón. Pero hay más, por lo general suelen ser muy completas y suelen ofrecer un resultado muy bueno.

La De'Longhi Magnifica S ECAM 11.112.B me interesa por su actual precio, pero también por todo lo que ofrece. El recipiente que incluye es de 250 gramos, que es más que suficiente para disfrutar de una o dos tazas de café. Cuenta con diferentes niveles para moler el grano y dispone de una tecnología que mide la cantidad exacta que necesita.

Por otro lado, esta cafetera en concreto viene con espumador de leche y permite controlar la temperatura con la tecnología denominada Thermoblock, por lo que se puede ajustar la forma de hacer el café al gusto. Pero, además, un punto que siempre veo interesante en este tipo de productos es que es fácil de limpiar; incluye bastantes componentes extraíbles que son aptos para el lavavajillas. Aunque yo siempre recomiendo hacerlo a mano, al menos ofrece esa posibilidad.

