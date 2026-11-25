Los auriculares suelen acompañarnos durante un gran número de momentos, ya sea en casa, en el transporte público o incluso en el trabajo. Por ello, viene bien tener a mano unos buenos auriculares; y si los encontramos de oferta con un buen precio, mucho mejor. Por ello, aprovechando que las tiendas están celebrando el Black Friday, vamos a repasar los mejores chollos actuales en auriculares TWS y de diadema.

AirPods Pro 3 por 198 euros, los mejores auriculares TWS de Apple.

por 198 euros, los mejores auriculares TWS de Apple. Sony WH-1000XM4C por 169 euros, una nueva versión de los icónicos auriculares de Sony.

por 169 euros, una nueva versión de los icónicos auriculares de Sony. Beats Studio Buds+ por 89 euros, unos auriculares Beats con descuento del 55%.

por 89 euros, unos auriculares Beats con descuento del 55%. Google PIxel Buds 2a por 86,78 euros, unos auriculares con buena relación calidad-precio.

por 86,78 euros, unos auriculares con buena relación calidad-precio. Soundcore Space One Pro por 129,99 euros, unos auriculares muy cómodos y con una gran autonomía.

AirPods Pro 3

Una de las mejores ofertas en auriculares la tenemos en los AirPods Pro 3 que nuevamente han bajado de la barrera de los 200 euros. Amazon (y otras tiendas) los tiene por 198 euros y son ideales para utilizarlos en un dispositivo de Apple. Los puntos fuertes son su comodidad, la calidad de audio y la cancelación de ruido, además de la buena batería y de su sensor de ritmo cardiaco.

Sony WH-1000XM4C

Otra de las mejores ofertas en auriculares la tenemos en los Sony WH-1000XM4C, la última versión de los icónicos auriculares de diadema de la marca. Por 169 euros tenemos delante un modelo cómodo, con buena cancelación de ruido y una excelente batería. Además, dicha batería se puede cambiar en el caso de que en el futuro comience a fallar o ya no de una buena autonomía.

Beats Studio Buds+

Si queremos dar el salto a los auriculares Beats, Amazon tiene los Beats Studio Buds+ por 89 euros con un descuento del 55%. Son unos auriculares TWS que destacan por su formato de botón, pero además también lo hacen por su cancelación de ruido y por la compatibilidad con el ecosistema de Apple.

Google PIxel Buds 2a

Amazon también tiene de oferta (y con un buen precio) los Google Pixel Buds 2a, unos auriculares que, por 86,78 euros, ofrecen una muy buena relación calidad-precio. Cuentan con cancelación activa de ruido, están disponibles en varios colores y son bastante ligeros. Además, ofrecen una buena autonomía para el precio que tienen.

Soundcore Space One Pro

Por último, puede que los Soundcore Space One Pro no gocen de la misma relación calidad-precio que otros modelos de la marca, pero sin duda alguna ahora mismo tienen un precio muy ajustado gracias a su oferta en Amazon que los deja por 129,99 euros, uno de los más bajos hasta la fecha.

Estos auriculares de diadema ofrecen una buena cancelación activa de ruido, son compatibles con LDAC, son bastante cómodos y además ofrecen una autonomía de hasta 60 horas con el ANC (cancelación activa de ruido) desactivado.

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Imágenes | Enrique Pérez, Pedro Aznar en Applesfera, Apple, Sony, Beats, Google, Anker

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