Sony, Sennheiser, Apple y más. Estas son las mejores ofertas en auriculares Bluetooth con ANC durante el Prime Day

Pese a que durante el Prime Day 2025 estamos viendo buenas ofertas en móviles, tablets e incluso en televisores, hay mucha más variedad y cantidad en auriculares Bluetooth. Por ese mismo motivo, en este artículo vamos a ponerte las cosas más sencillas reuniendo las mejores ofertas —y las que más nos han gustado— que podemos encontrar en auriculares Bluetooth con cancelación activa de ruido (ANC).

CMF by Nothing Buds 2 por 31,42 euros, unos auriculares con audio espacial y un punto diferencial bastante útil.

por 31,42 euros, unos auriculares con audio espacial y un punto diferencial bastante útil. Soundcore Space Q45 por 89,99 euros, uno de los modelos con mejor relación calidad-precio de este artículo.

por 89,99 euros, uno de los modelos con mejor relación calidad-precio de este artículo. Sennheiser Accentum por 99,99 euros, unos auriculares Bluetooth que han bajado mucho de precio.

por 99,99 euros, unos auriculares Bluetooth que han bajado mucho de precio. AirPods Pro 2 por 199 euros, los auriculares top de Apple con un descuento que no habíamos visto hasta la fecha.

por 199 euros, los auriculares top de Apple con un descuento que no habíamos visto hasta la fecha. Sony WH-1000XM5 por 239 euros, una de las mejores ofertas en auriculares del Prime Day.

CMF by Nothing Buds 2

Nothing ha llevado el diseño de sus móviles CMF Phone a los auriculares, pero cambiando el dial para hacerlo más funcional. Los CMF by Nothing Buds 2 son unos auriculares que, por 31,42 euros, son bastante interesantes. Por supuesto, ofrecen cancelación activa de ruido de 48 dB, así como un modo transparencia.

Lo particular de estos auriculares reside en el dial programable del estuche de carga que sirve para utilizar funciones como la de ajustar el volumen o la reproducción. Ofrecen una autonomía de hasta 55 horas, cuentan con detección en oído, conexión dual y certificación IP55.

Soundcore Space Q45

No exagero cuando digo que los Soundcore Space Q45 son uno de los auriculares Bluetooth con mejor relación calidad-precio de este listado. Son los que yo utilizo diariamente y destacan en varios aspectos, como es el caso de su ergonomía, la calidad de audio y, por supuesto, su excelente cancelación activa de ruido híbrida que se puede ajustar en cinco niveles a través de la app de la marca. Y se encuentran de oferta en Amazon por 89,99 euros.

Los Soundcore Space Q45 también vienen con un modo normal (sin ANC) y otro modo transparencia. Ofrecen una autonomía de hasta 50 horas de reproducción de música, disponen de conexión dual, incluyen un puerto Jack de 3,5 mm para utilizarlos cuando no tienen batería y vienen con un estuche de viaje.

Sennheiser Accentum

Con un precio similar, también tenemos otra alternativa bastante interesante. Se trata de los Sennheiser Accentum en su edición especial, unos auriculares Bluetooth que cuestan 99,99 euros y que ofrecen un diseño ergonómico, aunque no son plegables.

Incluyen cápsulas giratorias para adaptarse mejor a la forma de la cabeza, cuentan con cancelación activa de ruido híbrida, además de su correspondiente modo transparencia, y desde la app se puede acceder a un completo ecualizador. Por otro lado, su batería es similar a la de los Soundcore Space Q45, ya que en este caso ofrecen hasta 50 horas de reproducción de música.

AirPods Pro 2

En el terreno de los TWS, los AirPods Pro 2 son uno de los mejores auriculares Bluetooth de Apple y, aunque lamentablemente se han mantenido a un precio bastante fijo durante mucho tiempo, ahora se pueden comprar a su precio más bajo hasta la fecha: durante el Prime Day cuestan 199 euros.

Los AirPods Pro 2 ofrecen cancelación activa de ruido adaptativa y montan el chip H2. También cuentan con carga inalámbrica por medio de Apple MagSafe (aunque se pueden recargar a través del puerto USB-C), vienen con control gestual, son compatibles con Siri, tienen conexión multipunto y su batería ofrece una autonomía de hasta 30 horas.

Sony WH-1000XM5

Una de las mejores ofertas que podemos encontrar en el Prime Day es la de los Sony WH-1000XM5, unos auriculares Bluetooth que pocas veces habíamos visto acercarse a su precio actual de 239 euros. Eso sí, se trata de la versión que incluye un estuche blando en lugar de rígido.

Los Sony WH-1000XM5 ofrecen una de las mejores cancelaciones activas del mercado, incluyen un modo transparencia, son muy cómodos incluso al llevarlos puestos durante horas y su batería ofrece una autonomía de aproximadamente 30 horas de reproducción de música.

