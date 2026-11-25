Aunque tengas contratada una conexión a Internet rápida, puede ocurrir que tengas problemas para aprovecharla en cada rincón de casa. Esta situación es común si, por ejemplo, tienes una vivienda de varias plantas o tienes el router en un extremo de la casa. Ahí, es complicado que el WiFi te llegue con fuerza a todas las habitaciones, aunque hay soluciones para remediar eso.

FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200, 3 Pack PVP en FRITZ! — 389,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ahora que estamos en Black Friday, es un buen momento para aprovechar alguna oferta destacada en alguna de ellas. FRITZ! tiene varias de ellas que merecen mucho la pena y nuestros compañeros de TikTok han bicheado sus ofertas más destacadas. Por ejemplo, tenemos el FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200, disponible con 35 euros de descuento: ahora cuesta 389,99 euros.

FRITZ! tiene sistemas Mesh, repetidores WiFi y también routers

El Black Friday de FRITZ! tiene muchas soluciones diferentes, por lo que es fácil encontrar una que se adapte a nuestra vivienda o a nuestro presupuesto. El sistema Mesh que os comentamos más arriba es especialmente interesante para cubrir viviendas grandes, teniendo además WiFi 6 y hasta 4,2 gigas por repetidor. Es un pack ideal para cubrir de cinco a siete habitaciones, pero si tu casa es más pequeña, puedes optar por el pack que trae dos unidades y cuesta 269,99 euros (antes 308,99 euros).

Si solo buscas amplificar la señal del WiFi, entonces quizás te encaje mejor un repetidor. En ese caso, el que han fichado nuestros compañeros es el FRITZ!Repeater 2700, que ahora mismo cuesta 119,99 euros (en lugar de los 168,99 euros habituales). El mismo cuenta, además, con WiFi 7 y un puerto de 2,5 Gigabit.

¿Y si necesitas un nuevo router? Entonces, hay varias opciones interesantes. Te las detallamos, a modo de resumen, justo a continuación:

FRITZ!Box 4060 : una opción con WiFi 6 tribanda por 169,99 euros (antes 189,99 euros).

: una opción con WiFi 6 tribanda por 169,99 euros (antes 189,99 euros). FRITZ!Box 5530 Fiber : para fibra óptica con WiFi 6, un puerto de 2,5 Gigabit y base DECT para teléfonos inalámbricos y domótica por 189,99 euros (antes 229 euros).

: para fibra óptica con WiFi 6, un puerto de 2,5 Gigabit y base DECT para teléfonos inalámbricos y domótica por 189,99 euros (antes 229 euros). FRITZ!Box 6850 5G: una opción 5G para tener Internet en segundas residencias o en lugares donde no llega la fibra por 269,99 euros (antes 345,99 euros).

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | FRITZ!

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