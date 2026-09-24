La semana que viene llegará de oferta a Lidl el repetidor TP-Link para extender la señal WiFi de la casa

Aunque los supermercados físicos de Lidl están repletos de productos en la sección Bazar, es en la tienda online donde podemos ver una mayor variedad de dispositivos. Un buen ejemplo es el TP-Link Re300, que se pondrá a la venta la próxima semana en la tienda online a un precio recomendado de 44,99 euros, aunque llegará rebajado por 27,99 euros. Eso sí, Lidl no menciona exactamente qué día llegará de la semana que viene.

Como alternativa, en Amazon podemos encontrar el modelo TP-Link Re330 por un precio de 32,99 euros. Es similar, pero en este caso incorpora un puerto Ethernet que puede resultar muy práctico para conectar un ordenador de sobremesa o una consola.

Un repetidor WiFi bueno, bonito y barato

El TP-Link Re300 es un repetidor WiFi, lo que significa que la mayor utilidad que podemos darle es la de extender la señal WiFi para que cubra una mayor distancia y que así podamos tener una mejor conexión a Internet. Esto es útil, sobre todo, si notamos que, pese a no encontrarnos demasiado lejos del router, sentimos que la conexión va lenta.

Este modelo de la marca TP-Link ofrece banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz con velocidades de hasta 300 Mbps y 867 Mbps respectivamente. También cabe mencionar que incorpora un indicador de intensidad de señal para que podamos tener una ayuda a la hora de colocarlo de forma óptima.

⚡ EN RESUMEN: oferta del TP-Link Re300 hoy ✅ LO MEJOR Es un dispositivo compacto .

. Incorpora indicadores para saber dónde colocarlo de forma óptima. ❌ LO PEOR Únicamente llegará a la tienda online. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres extender la señal WiFi de tu router en una habitación en la que la señal no funciona demasiado bien. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres extender la señal una larga distancia o entre plantas de la casa. En este caso, puede que te interese un WiFi Mesh con varios nodos.

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Imágenes | Lidl, Compradicción, TP-Link

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