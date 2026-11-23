Este 2026 está muy lejos de ser un buen año para renovar hardware, sobre todo si entran en juego módulos de memoria RAM o unidades SSD. Por lo que el Black Friday, que llega oficialmente este mismo viernes, es un momento magnífico para actualizar nuestro equipo a la par que ahorramos un pellizco. Si bien no tan grande como en otras ediciones, sí lo suficiente como para minimizar el gasto todo lo posible.

COOLPC Black VII PVP en Coolmod — 3.699,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En este sentido, muchas tiendas han adelantado su Black Friday y no hace falta esperar al viernes 27 de noviembre para aprovechar chollos y rebajas en hardware. Coolmod es una de ellas y, entre sus equipos premontados en oferta durante su Black Friday, destaca este de gama alta por 3.699,95 euros.

Con una GPU muy potente, ideal para jugar a más de 60 FPS en 4K

Aunque comprar un PC de sobremesa premontado con hardware gaming de gama alta es a día de hoy bastante más caro que hace poco más de un año, lo cierto es que seguimos encontrando opciones muy interesantes frente a configurar los equipos a medida. Y, sin ser el mejor momento para enfrentarnos a su compra, si no podemos esperar más a que el mercado se estabilice y necesitamos un PC ya, alternativas como esta son una buena opción.

Ahora rebajado por Black Friday, el CoolPC Black VII sigue teniendo un importe alto y no apto para todos los bolsillos. Pero si el presupuesto lo permite, nos llevamos a casa un sobremesa gaming de gama alta ideal para jugar a más de 60 FPS en 4K o realizar tareas exigentes de trabajo u ocio. Porque sus componentes ofrecen un rendimiento muy bueno en toda clase de escenarios.

Esto es gracias a una NVIDIA RTX 5080, el AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de almacenamiento SSD. Todo ello, en una caja bien refrigerada y repleta de RGB. Y además incluye sistema operativo: Windows 11 Pro, evitando tener que adquirirlo e instalarlo a posteriori.

⚡ EN RESUMEN: COOLPC Black VII ✅ LO MEJOR Su hardware de gama alta, ideal para jugar a todo con un rendimiento top

de gama alta, ideal para jugar a todo con un rendimiento top Con memoria RAM DDR5, que por separado encarece mucho la configuración de cualquier PC ❌ LO PEOR Sigue costando un ojo de la cara y no es apto para todos los bolsillos

un ojo de la cara y no es apto para todos los bolsillos No es el mejor momento para comprar hardware (aunque el Black Friday ayuda) 💡 CÓMPRALO SI... quieres un PC de gama alta ya sin esperar a que la situación de la RAM se normalice ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa porque, si esperas, probablemente dentro de un tiempo encuentras mejores precios

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Imágenes | Coolmod, Resul Kaya en Unsplash

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