La pulsera deportiva más barata de Xiaomi ya es una ganga antes de las ofertas de Black Friday

Si has pensado regalsar una pulsera deportiva esta Navidad o quieres hacerte con una no muy cara este Bñack Friday, no hace falta que esperes tanto. Amazon tiene de nuevo rebajada la Xiaomi Redmi Smart Band 2 a unos asequibles 19,99 euros con envío gratuito si eres Prime.





Comprar la Xiaomi Redmi Smart Band 2 al mejor precio

El precio oficial de esta pulsera de actividad es de 34,99 euros, aunque en la propia web de XCiaomi la podemos encontrar rebajada, por 24,99 euros, los mismos desde los que Amazon la rebaja en 5 euros más hasta estos competitivos 19,99 euros. El precio incluye el envío gratuito, aunque sólo para usuarios Prime o para aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido, ya que no supera los 29 euros necesarios para que salga gratis a cualquier cliente.

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 es una pulsera deportiva básica pero bastante completa, que entra por el ojo gracias a su look, más de reloj que de pulsera, con una pantalla TFT de 1,47 pulgadas con resolución 172x320p y un brillo de 450 nits.

Compatible tanto con iOS como con Android, esta pulsera cuenta con sensor de frecuencia cardiaca y oxígeno en sangre SpO2, siendo capaz de medir no sólo los pasos que damos al cabo del día, sino también de monitorizar el sueño, la salud femenina o el nivel de estrés.

Cuenta con una batería de 210 mAh que le confiere una autonomía de entre 8 y 10 días de uso. Además, se conecta al smartphone mediante Bluetooth 5.1, siendo capaz de mostrar las notificaciones de éste en nuestra muñeca y se puede sumergir hasta los 50 metros de profundidad (5 ATM).

