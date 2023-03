Xiaomi Redmi Smart Band 2, análisis: una pulsera de actividad que da más de lo que cuesta

Xiaomi ha aplicado a su catálogo de pulseras de actividad la misma filosofía que en los smartphones: diversificar al máximo. Las originales Mi Band que tanto han hecho por la cuantificación de actividad diaria gracias a su buen funcionamiento y precio irrisorio, se fueron diversificando en las Redmi Band y las Smart Band Pro. Para los consumidores, un caos similar al de los smartphones de gama de entrada y media de la compañía.

La Redmi Smart Band 2 llega al mercado para convertirse en una “grandes éxitos” gracias a los argumentos de siempre (precio, funcionamiento, batería …) y la diferenciación en el diseño y pantalla respecto a su competidora de casa: la Mi Smart Band 7.

Ficha técnica de la Redmi Smart Band 2



Redmi Smart Band 2 pantalla TFT 1,47 pulgadas 172 x 320 píxeles, 247 ppp Brillo Máx. 450 nits Vidrio templado 2.5D con revestimiento antihuellas batería 210 mAh material pulsera TPU Dimensiones 42,81 mm × 25,42 mm × 9,99 mm peso 14,9 gramos conectividad Bluetooth 5.1 BLE resistencia Resistencia al agua de 5 ATM ejercicios >30 modos salud Frecuencia Cardíaca SpO₂ Sueño Estrés Salud Femenina compatibilidad Android 6.0 o versiones posteriores iOS 12 o versiones posteriores precio 34,90 euros

Un paso adelante en diseño

Siguiendo la estela de la primera generación configurada alrededor de la denominación Smart Band Pro, la Redmi Smart Band 2 acoge de manera satisfactoria un cambio de diseño que la hace más práctica al adoptar la pantalla un formato a medio camino entre el diseño puramente ovalado y el rectangular.

El resultado es muy satisfactorio en tanto que con la misma diagonal, 1.47 pulgadas, hay más aprovechamiento efectivo del panel. Y además le otorga a esta pulsera asequible un rol más imponente y cercano al smartwatch.

Xiaomi ofrece su músculo, sensación de marca y relación calidad/precio para poder imponerse a los clónicos por doquier que salen de cualquier producto de electrónica hoy en día

De acabado y calidad de construcción no hay sorpresas aquí. Xiaomi tiene claro que el precio es esencial para el mercado de consumo pero sin descuidar una calidad y apariencia que le permite distanciarse de la competencia clónica.

La Redmi Smart Band 2 es muy ligera, no llega a 15 gramos sin correa, y la sensación es la de no llevar nada. Ofrece también un grosor contenido para que no sea una incomodidad cuando la llevamos bajo la ropa.

El módulo central, que es prácticamente decir la pantalla, se extrae de la correa con facilidad para poder jugar con diferentes colores de correa compatibles (hay seis tonos oficiales). La que viene por defecto, fabricada en TPU (poliuretano termoplástico), es de buena calidad, suficientemente flexible aunque el cierre de puntos requiere cierta presión que incomoda algo al principio.

La pulsera Redmi Smart Band 2 no dispone de ningún botón físico. Todo se controla con gestos sobre la pantalla de manera bastante eficiente

En el diseño de esta Redmi Smart Band 2 no hay botones físicos. Todo se controla vía gestos sobre la pantalla y aquí encontramos una de las grandes noticias de esta pulsera: la sensibilidad de la pantalla y el control por gestos es rápido, cómodo y preciso.

Para realizar la carga no es necesario retirar el módulo de la correa, pero de nuevo tenemos un cargador propietario, algo que no me convence nada pese a la buena autonomía que pueda tener la pulsera. Un USB-C con el que prácticamente poder cargar en cualquier lugar sin tener que acordarnos de llevarnos el cable propietario sería lo ideal.

Esta Redmi Smart Band 2 tiene resistencia al agua de 5 ATM y bluetooth 5.1 como conectividad principal.

Pantalla ideal para una pulsera de actividad

El precio más asequible de esta Redmi Smart Band 2 ya nos da una pista de que ha habido algún recorte en la ficha técnica. En este caso lo tenemos en la pantalla. Aquí no hay panel AMOLED sino un TFT de 1.47 pulgadas con resolución de 172x320 píxeles (247 ppp) y brillo máximo de 450 nits.

Especialmente en interiores, la pantalla se ve perfectamente y cumple sin problemas tanto en brillo como en densidad, siempre pensando en que estamos hablando de una pulsera cuantificadora y no un smartwatch al uso. Y lógicamente, en exteriores en especial, la visualización y experiencia queda por detrás de la que nos ofrece un panel de tipo AMOLED.

La rebaja de precio se lleva por delante la tecnología AMOLED de la pantalla pero la visualización es muy buena

El perfil más bien bajo de esta pulsera también reduce sus funcionalidades y por ejemplo echamos de menos el sensor automático de brillo, el cual debemos regular de manera manual.

La pantalla está fabricada con vidrio templado con revestimiento antihuellas muy efectivo, y tiene una curvatura de 2.5D. Como hemos indicado, todo el control del dispositivo pasa por desplazarnos por su parte superior, inferior o deslizar de un lado a otro.

A la interfaz y las opciones se acostumbra uno rápido. La pantalla se activa bien por gestos de la muñeca, por notificaciones o simplemente tocándola y luego ya podemos acceder a las notificaciones deslizando desde la parte superior de la pantalla, al menú principal desde la parte inferior, y a algunas aplicaciones como tiempo o control de la reproducción de música desde los laterales, donde van apareciendo los widgets de información que podemos seleccionar vía app.

Más y mejor información en la muñeca

La mayor área de visualización de esta nueva Redmi Smart Band 2 nos permite un acceso más cómodo a la información sobre nuestra actividad y salud. Es el objetivo principal de este tipo de pulseras, no ser un smartwatch. En este aspecto no hay muchas opciones ni muy completas. Sí que puedes conocer avisos por mensajes, llamadas, controlar la reproducción multimedia pero poco más.

El fuerte de este tipo de dispositivos, donde las Band de Xiaomi son las reinas, es que permiten monitorizar muchos parámetros de actividad y salud sin que tengamos que preocuparnos por cargar la batería cada pocos días o sentir que llevamos algo intrusivo en la muñeca.

No hace falta gastarse mucho dinero para tener una pulsera de actividad cómoda, con buena pantalla y que registre la mayoría de datos de salud y ejercicio que interesa a la población en general

La Redmi Smart Band 2 mide pasos, distancia, calorías, minutos de actividad, frecuencia cardíaca, SpO₂ e incluso el nivel de estrés, aunque estos dos parámetros, en una pulsera de este tipo, no pasan de ser datos anecdóticos y que debemos de tomar como tal. También lleva un seguimiento del sueño, todo ello de manera muy visual, cómoda y con rápido acceso a gráficas e historial usando la aplicación Mi Fitness, que es la base la sincronización y registro de información de esta nueva pulsera.

También hay un cierto toque de competición por la gamificación en forma de reto contra tus contactos que se incluye en la app.

Desde la aplicación accedemos también a la configuración de la pulsera medidora de actividad. Podemos cambiar la esfera entre las que vienen por defecto o las que tenemos disponibles online (en total más de 100 opciones diferentes) pero no modificar qué información nos proporciona cada una de ellas.

También tenemos acceso a la activación o no de los parámetros que queremos registrar y cómo hacerlo, establecer alarmas, mostrar o no determinados widgets con información, reorganizar cómo aparecen ciertos elementos en la pantalla o decidir qué notificaciones queremos que sean activas en la pantalla de la Redmi Smart Band 2.

Algunas de las opciones de configuración, como cambiar entre las esferas que tengamos en local en el reloj (solo podemos tener tres al mismo tiempo), el nivel de brillo de la pantalla o el modo No Molestar, se pueden gestionar desde el propio reloj en la sección de Ajustes. También nos sirve esta pulsera para localizar el teléfono asociado haciéndolo sonar. Esto es así siempre que el terminal esté conectado por Bluetooth con la pulsera. Por cierto, no hay aviso en la pulsera cuando esa conectividad se pierde.

Registrando el deporte que hacemos de manera básica

La Redmi Smart Band 2 no incluye GPS. En este margen de precios y tipo de pulsera era evidente. Hay que tenerlo en cuenta porque el registro de actividades deportivas, que admite más de 30 diferentes, se realiza recurriendo al GPS del teléfono. Esto nos ata directamente al smartphone pero para la mayoría de usuarios, máxime en este presupuesto, no supone problema alguno.

En las actividades que realicemos vamos a obtener datos de frecuencia cardíaca y/o distancia (basada en los pasos, no en datos del GPS). Y lo más importante: un registro de las mismas. Contamos además con una buena pantalla de información (podemos marcar objetivos de tiempo o distancia para algunas actividades y ver las zonas de trabajo según la frecuencia cardíaca). Pero no es una pulsera para registrar actividad deportiva a un nivel superior o sin el smartphone de por medio.

Tanto para registrar parámetros del día a día como para información sobre diferentes actividades físicas, la Redmi Smart Band 2 ha demostrado una fluidez total. No hay sensación de retrasos ni fallos a nivel de software.

Autonomía equilibrada

La Redmi Smart Band 2 insiste a nivel de autonomía en uno de los puntos fuertes de la familia Band de Xiaomi: su buena autonomía. No hablamos de cifras asombrosas ni como antaño (se ha aumentado el tamaño y calidad de la pantalla y añadidos nuevos y más potentes sensores) pero se mantiene sin problema en los 8-10 días con un uso normal en el que hay registro de actividades a razón de 2-3 a la semana, notificaciones activas siempre y un brillo de pantalla alrededor del 50%.

Con un uso relativamente intenso, la Redmi Smart Band 2 nos ofrece unos 8-10 días de autonomía real

En caso de que lo necesitemos, la pulsera de Xiaomi admite un modo de ahorro de batería.

Respecto a la carga, como ya hemos adelantado, es de tipo propietaria mediante dos pines magnéticos en la parte trasera. La sujeción es sencilla y muy fuerte, tanto que podemos cargarla estando colgada del cable sin problema. La carga, según nuestras mediciones, tarda poco más de una hora y media.

Redmi Smart Band 2, la opinión y nota de Xataka

Siendo justos, gran parte del éxito de las pulseras de actividad se la debemos a Xiaomi. Sus Mi Band se ven en muchísimas muñecas. Su gran autonomía y precio asequible son todavía irresistibles en un nicho de mercado muy importante.

Luego llegaron relojes avanzados con cada vez mejores precios y prestaciones, lo que provocó que las pulseras sencillas tuvieran que avanzar en diferentes aspectos. Y vaya si lo han hecho.

Modelos como la Redmi Smart Band 2, con su gran ficha técnica y precio de poco más de 30 euros, las colocan de como una opción irresistible para llevar un espía de nuestra actividad en la muñeca sin que nos demos cuenta ni tengamos que cargarla cada dos días.