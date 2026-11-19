Tras un 11.11 potente, AliExpress ha empezado esta pasada madrugada su particular Black Friday. No hay sorpresas aquí: tenemos una serie de cupones de descuento para ahorrar en nuestras compras. Además, si utilizamos PayPal como forma de pago, podemos llevarnos otro descuento adicional de hasta 40 euros, por lo que podemos reducir bastante nuestro carrito. A continuación, los códigos de descuento.

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 cupón 3 2 euros 13 euros XATAKAES02 ESBF02 AEES02 6 euros 39 euros XATAKAES06 ESBF06 AEES06 10 euros 65 euros XATAKAES10 ESBF10 AEES10 20 euros 119 euros XATAKAES20 ESBF20 AEES20 35 euros 209 euros XATAKAES35 ESBF35 AEES35 50 euros 309 euros XATAKAES50 ESBF50 AEES50 68 euros 419 euros XATAKAES68 ESBF68 AEES68

Los cupones de descuento se van agotando a medida que se vayan utilizando, aunque es posible que AliExpress reponga stock estos días. Ahora mismo, estos son los cinco móviles que más nos convencen:

POCO X8 Pro Max por 409,24 euros con el cupón 'XATAKAES50', un móvil que destaca por su enorme batería de 8.500 mAh.

por 409,24 euros con el cupón 'XATAKAES50', un móvil que destaca por su enorme batería de 8.500 mAh. POCO F9 Ultra por 642,09 euros con el cupón 'XATAKAES50', potente y con una gran pantalla.

por 642,09 euros con el cupón 'XATAKAES50', potente y con una gran pantalla. Redmi Note 17 Pro Max 5G por 332,90 euros con el cupón 'XATAKAES50', ideal para el que busca la máxima autonomía.

por 332,90 euros con el cupón 'XATAKAES50', ideal para el que busca la máxima autonomía. Samsung Galaxy S26 FE por 684,41 euros con el cupón 'XATAKAES50', el más económico de los Galaxy S26.

por 684,41 euros con el cupón 'XATAKAES50', el más económico de los Galaxy S26. Realme GT 8 Pro por 720,51 euros con el cupón 'XATAKAES50', un dispositivo de gama alta con batería de 7.000 mAh.

POCO X8 Pro Max

Empezamos esta selección con el POCO X8 Pro Max, un dispositivo que destaca especialmente por su batería de 8.500 mAh y por tener una buena pantalla de 6,83 pulgadas con 120 Hz. Con él, podemos llegar a tener hasta tres días de autonomía con un uso normal, lo que no está al alcance de muchos móviles. Pagando con PayPal, se queda en 409,24 euros con el cupón 'XATAKAES50'.

POCO F9 Ultra

Seguimos con otro POCO, aunque en esta ocasión con el F9 Ultra. Este dispositivo puede pelear de tú a tú con muchos móviles de gama alta gracias al rendimiento sobresaliente que ofrece su Snapdragon 8 Elite Gen 5, a su pantalla con 185 Hz (ideal para gaming) y a una batería de 8.050 mAh. Se queda en 642,09 euros con el cupón 'XATAKAES50' y pagando con PayPal.

Redmi Note 17 Pro Max 5G

Seguimos con el Redmi Note 17 Pro Max 5G, el teléfono que mayor capacidad de batería tiene de toda esta lista: 9.210 mAh con carga rápida por cable de 100 W. Además de esto, tiene una pantalla de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y ofrece un buen rendimiento para las tareas del día a día. Este se queda en 332,90 euros con el cupón 'XATAKAES50' si pagamos, además, con PayPal.

Samsung Galaxy S26 FE

Turno ahora del Galaxy S26 FE, el más económico de esta familia de dispositivos de Samsung. Este móvil destaca por sus siete años de soporte, por ofrecer un buen rendimiento gracias a su chip Exynos 2500 (y a sus 8 GB de RAM) y a su pantalla, un panel de 6,7 pulgadas con 120 Hz. Este se queda en 684,41 euros con el cupón 'XATAKAES50' pagando con PayPal.

Realme GT 8 Pro

Y cerramos con el Realme GT 8 Pro, un dispositivo de gama alta que se queda en 720,51 euros con el cupón 'XATAKAES50' y utilizando PayPal como forma de pago. Destaca por ofrecer un rendimiento sobresaliente con su Snapdragon 8 Elite Gen 5 y sus 12 GB de RAM, así como por su pantalla de 6,79 pulgadas y 144 Hz. Su sistema de cámaras es muy versátil y monta además una batería de 7.000 mAh. Es la versión de 512 GB del dispositivo.

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