El Black Friday 2026 tiene lugar oficialmente el viernes 27, pero ya tenemos campañas activas en varias tiendas. Esta pasada madrugada empezaba la de Amazon y, junto a esta, tenemos un nuevo Día sin IVA de MediaMarkt. Como de costumbre, tenemos un montón de ofertas en tecnología muy interesantes, aunque, eso sí, solo hasta mañana a las 9 de la mañana.

Lo bueno de este tipo de campañas es, más allá de los precios, la variedad de dispositivos que tenemos rebajados. Nosotros nos quedamos con estos cinco que os dejamos a continuación:

Google Pixel 11 por 698,35 euros, uno de los mejores móviles compactos de 2026.

por 698,35 euros, uno de los mejores móviles compactos de 2026. LG OLED B6 por 858,68 euros, un televisor OLED de 2026 con 55 pulgadas de diagonal.

por 858,68 euros, un televisor OLED de 2026 con 55 pulgadas de diagonal. Kindle Paperwhite por 144,63 euros, lector electrónico con pantalla de 7 pulgadas.

por 144,63 euros, lector electrónico con pantalla de 7 pulgadas. Cafetera Philips EP4441/50 por 466,94 euros, con sistema automático para la leche y muy fácil de limpiar.

por 466,94 euros, con sistema automático para la leche y muy fácil de limpiar. Galaxy S26 Ultra por 1.098,35 euros, un móvil Android que destaca por su pantalla de privacidad y por sus cámaras.

Google Pixel 11

Empezamos con el Google Pixel 11, el que es sin duda uno de los móviles pequeños más interesantes del año. Es un dispositivo con pantalla de 6,3 pulgadas que cuenta con el nuevo chip Tensor G6 de Google, 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento en esta versión. Destaca por sus siete años de actualizaciones, así como por un sistema de cámaras que rinde genial gracias a la IA. De 999 euros que su PVP, está disponible por 698,35 euros.

LG OLED B6

Pasamos a una tele, y lo hacemos con uno de los mejores modelos calidad-precio si buscas un televisor OLED. Nos referimos al LG OLED B6, concretamente en su versión de 55 pulgadas. Su panel nos va a ofrecer un color negro puro y un contraste sobresaliente, así como colores vivos. Además, es una opción muy interesante si quieres usarla para jugar con una PlayStation 5 o una Xbox Series X. Está disponible por 858,68 euros.

Kindle Paperwhite

Nunca es mal momento para hacerse con un lector electrónico, pero estos suelen tener sus mejores ofertas en Black Friday. Ahora mismo tenemos el Kindle Paperwhite a un gran precio: sale por 144,63 euros (prácticamente el mismo precio que en Amazon). Es de las mejores opciones para leer en blanco y negro, gracias especialmente a su pantalla de 7 pulgadas sin reflejos y a su autonomía, que llega hasta las 12 semanas.

Cafetera Philips EP4441/50

Seguimos ahora con una cafetera superautomática, concretamente la Philips Serie 4400. Es una opción muy interesante si buscas una cafetera para hacer café de barista en casa, pero no quieres complicaciones. Tiene molinillo integrado, un panel táctil muy intuitivo y un sistema automático para la leche, mucho más cómodo que los espumadores manuales de varilla. Está disponible por 466,94 euros.

Galaxy S26 Ultra

Y terminamos con otro móvil, en este caso el Galaxy S26 Ultra. Este dispositivo es uno de los mejores móviles Android del año, gracias, en parte, a una pantalla de 6,9 pulgadas con la opción de privacidad, a su rendimiento sobresaliente y a un sistema de cámaras muy versátil. Cuenta también con siete años de actualizaciones garantizadas y esta versión tiene 256 GB de almacenamiento. Está disponible por 1.098,35 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Google, LG, Amazon, Philips, Samsung, MediaMarkt

En Xataka | Mejores lectores de libros electrónicos (e-readers) en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados