La power bank de Xiaomi con diseño ultradelgado baja (mucho) de precio: es pequeña y tiene un diseño prémium

Hoy en día podemos encontrar muchas baterías portátiles o power bank en tiendas como Amazon con diversas capacidades, pero si buscamos algo bueno, bonito y barato, a la par que ligero y compacto, ahora mismo podemos encontrar de oferta la Xiaomi Ultra Slim Power Bank por un precio de 19,99 euros.

Buena, barata, compacta y muy ligera

La Xiaomi Ultra Slim Power Bank es una batería portátil que destaca principalmente por su diseño, ya que, además de ser bastante compacta, es muy delgada al tener un grosor de 10 mm. Si quieres conocer al detalle su tamaño, las dimensiones son de 113 x 53 x 10 mm y su peso es de tan solo 93 gramos.

Evidentemente, se trata de una power bank muy práctica para viajar, ya que ocupa poco espacio y, al ser tan delgada, se puede colocar en casi cualquier bolsillo. Además, su acabado prémium es otro punto a favor gracias a su elegante brillo metálico.

Por otro lado, esta batería portátil cuenta con una capacidad de 5.000 mAh, por lo que puede servir para tener un extra de autonomía en el móvil u otro dispositivo. Ofrece una carga rápida de 20W e incorpora un puerto USB-C en la parte inferior. Además, cuenta con protección térmica, contra cortocircuitos, sobretensión y sobrecorriente.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Xiaomi Ultra Slim Power Bank hoy ✅ LO MEJOR Su diseño : es una power bank muy delgada y muy ligera.

: es una power bank muy delgada y muy ligera. Su precio, sobre todo ahora que está de oferta. ❌ LO PEOR Aunque la capacidad es de 5.000 mAh, la capacidad nominal es de 2.700 mAh. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres recargar un poco el móvil u otro dispositivo de forma muy puntual. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres recargar el móvil al completo, ya que la capacidad nominal se queda un poco corta.

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