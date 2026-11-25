Aunque la subida de precios de la memoria en general no ayuda, todavía podemos encontrar portátiles interesantes para trabajar o estudiar sin gastar mucho. Si a eso le sumamos que estamos en Black Friday, lo cierto es que tenemos una buena ventana de compra si estábamos detrás de uno de estos equipos. Tenemos un buen ejemplo con este Vivobook 15 de Asus: está rebajado hasta los 599 euros.

ASUS Vivobook 15 F1504MA-BQ316 - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core 5 320, 16GB RAM, 512GB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Plata Fría - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un equipo sencillo para las tareas del día a día

No estamos ante el portátil más potente del mercado y tampoco tiene tarjeta gráfica dedicada (por lo que no es ideal para gaming), pero sí que es una buena opción si buscas algo económico. Se trata del Asus Vivobook 15 F1504MA-BQ316, un portátil de 15,6 pulgadas que este Black Friday ha dejado a su nuevo precio mínimo histórico.

Su procesador es un Intel Core 5 320 y cuenta con 16 GB de RAM DDR5. Eso, en la práctica, debe darnos el rendimiento suficiente para tareas como ofimática, navegación por Internet con varias pestañas abiertas o multitarea. Además, cuenta con un SSD de 512 GB, por lo que podemos esperar que se comporte bien a la hora de abrir aplicaciones o mover archivos.

No es un equipo ultraligero, pero está en un punto intermedio: pesa 1,7 kg, por lo que transportarlo con nosotros a la universidad o al trabajo no será un suplicio. Además, cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD con la que también podremos ver pelis o contenido multimedia en general. Lo que sí debemos tener en cuenta es que viene sin sistema operativo, algo que correrá por nuestra cuenta.

⚡ EN RESUMEN: oferta del asus vivobook 15 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es lo más barato que lo hemos visto hasta ahora.

Es lo más barato que lo hemos visto hasta ahora. Rendimiento suficiente para trabajar o estudiar: Un equipo pensado para las tareas del día a día, ofimática o navegar por Internet. ❌ LO PEOR Viene sin sistema operativo: No trae Windows ni otro sistema operativo, algo que tendremos que hacer nosotros. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil asequible que te permita trabajar o estudiar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción que ya tenga sistema operativo instalado, aunque eso implique gastar un poco más.

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