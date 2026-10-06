El portátil gaming con 32 GB de RAM, gráfica RTX 5060 y un súper precio. En oferta este ordenador Asus

El precio de la memoria RAM, del almacenamiento y de las tarjetas gráficas hace que no sea el mejor momento para comprar un PC gaming. Ahora bien, si buscamos, podemos encontrar algún equipo completo con un precio competitivo si tenemos en cuenta el escenario en el que estamos en este 2026. Tenemos un buen ejemplo con este Asus ROG Strix: está rebajado a 1.519 euros, su mejor precio durante todo el 2026.

ASUS ROG Strix G16 G615JMR-RV004 - Ordenador Portátil Gaming de 16" WUXGA 165Hz (Intel Core i7-14650HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 5060 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Eclipse - Teclado QWERTY español Con Amazon Prime — 1.519,00 € Acaba en 1 días 4 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil gaming para jugar a 1080p durante años

Antes de hablar de los componentes del mismo, vamos a hablar de su precio. Ha estado más barato (concretamente, 1.360 euros), pero no durante este año. Si tenemos en cuenta el precio que tienen ahora los componentes, lo cierto es que estamos ante un buen momento de compra, puesto que el equipo apenas ha bajado de los 1.600 euros en los últimos meses.

¿Y qué ofrece este portátil Asus? Viene con una RTX 5060, tarjeta gráfica de la última generación de NVIDIA (por lo que es compatible con el DLSS 5). Con esta, vamos a poder jugar a 1080p sin ningún tipo de problema, ahora y durante varios años. Además, como procesador trae un Intel Core i7-14650HX.

A nivel de memoria, cumple con buena nota: tiene 32 GB de memoria RAM de tipo DDR5 y 1 TB de SSD, por lo que podremos instalar varios juegos de forma simultánea. Todo redondeado con una pantalla de 16 pulgadas con resolución WUXGA y 165 Hz de tasa de refresco.

⚡ EN RESUMEN: oferta del asus rog strix g16 ✅ LO MEJOR Rendimiento de sobra para jugar a 1080p: Su combo de RTX 5060 y procesador Intel nos dará un buen rendimiento a la hora jugar a 1080p.

Su combo de RTX 5060 y procesador Intel nos dará un buen rendimiento a la hora jugar a 1080p. Buena combinación de memoria: Tiene 32 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD, por lo que estaremos bien cubiertos en ese aspecto durante bastante tiempo. ❌ LO PEOR Pesado: Como la gran mayoría de portátiles gaming, es un ordenador pesado.

Como la gran mayoría de portátiles gaming, es un ordenador pesado. Viene sin sistema operativo: No trae Windows instalado, algo que tendrá que correr por nuestra cuenta. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil gaming para jugar a 1080p con buena memoria y una pantalla con más de 144 Hz de tasa de refresco. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un equipo que venga ya con Windows o directamente buscas algo más potente.

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Imágenes | Asus

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