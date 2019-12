Para mí el teléfono móvil más innovador del año es...

Este 2019 será recordado en el territorio smartphone por ser el de la democratización de las cámaras triples, la llegada de las cuádruples e incluso las quíntuples. Asimismo, también quedará en nuestra memoria por la retirada del notch en favor de sistemas de tipo pop up que ya sorprendieron el año pasado. Pero la innovación no se detiene en telefonía y otros terminales han llegado con un planteamiento tan arriesgado como innovador.

Ya sabemos cuál es el mejor teléfono del año pero, ¿qué móvil ha sido el más innovador de este 2019? Esto es lo que opinan los editores de Xataka que más teléfonos han probado.

Antonio Sabán

"Ha sido un año duro para los smartphones plegables, porque ninguno ha logrado cumplir, en un sentido u otro, con lo prometido en sus presentaciones. Partiendo de que considerándolo innovador no lo alabo dados los problemas que ha tenido y lo verde que está como producto, creo que el smartphone más innovador es el Samsung Galaxy Fold (2020 euros), porque ha traído a 2019 una tecnología que, si logran corregir sus puntos débiles, está llamada a marcar la próxima década. No tanto en el sentido de integrar varias pantallas, desde mi punto de vista, sino de expandir las principales de cara a conseguir una pantalla de tamaño tablet".

Samsung Galaxy Fold - 512GB + 12GB Negro móvil libre PVP en El Corte Inglés 2.020€

Amparo Babiloni

"Para mí el teléfono más innovador de este año es el Samsung Galaxy Fold. No es un producto redondo, de hecho tuvo que ser retirado para mejorar algunos aspectos de su diseño, pero es el único de su especie que ha llegado a las tiendas y, para un móvil plegable, eso ya es decir. Llevamos años escuchando hablar de las posibilidades de esta tecnología y hasta ahora no se había conseguido materializar en un producto. Bien por Samsung".

Javier Pastor

"El móvil más innovador en mi opinión ha sido el Samsung Galaxy Fold. Aunque tuvo un lanzamiento en falso bastante catastrófico, la empresa ha logrado corregir los defectos iniciales y ha hecho realidad esa promesa que planteaban las pantallas flexibles. Aún queda por ver si este tipo de formato realmente aporta ventajas reales a la experiencia de usuario tradicional, y quizás sea demasiado pronto para saberlo, pero el concepto es desde luego llamativo e innovador."

José García Nieto

"Para mí el teléfono más innovador del año es el Samsung Galaxy Fold. Aunque tuvo un lanzamiento un tanto polémico, el dispositivo es el primer plegable comercial y masivo que funciona. Puede gustar más o menos el concepto, pero la tecnología que hay detrás es puntera y es innovación en mayúsculas. Desde mi punto de vista, los plegables son el siguiente salto en el factor forma de los móviles y el Fold diría que es el primero de muchos. Aunque mi primer candidato es el Samsung Galaxy Fold por motivos obvios, no me gustaría dejar de mencionar el ASUS Zenfone 6 (469 euros). Quizá no es el móvil más popular del año, pero su cámara rotatoria (Flip Camera) es digna de admirar.

A diferencia de otros modelos que optaron por este diseño, la cámara rotatoria del ASUS Zenfone 6 se puede mover a placer con una precisión de dos grados en cualquier aplicación, de forma que se pueden tomar fotos o grabar vídeos desde ángulos diferentes. Me gusta esa idea, me gusta cómo está ejecutada y me gusta cómo funciona."

Asus ZenFone 6 - ZS630KL-2A005EU | 8 GB 256 GB | 5000mAh | 6.4"| Doble SIM - Negro PVP en Asus 469€ Hoy en Amazon por 659,00€

Enrique Pérez

"Le costó llegar e incluso tuvo que ser retirado para solucionar un problema con su pantalla, pero el Samsung Galaxy Fold es el móvil más innovador del año. Lo conocimos durante el 'Vitrina World Congress' y pensábamos que era otro prototipo que nunca tendríamos oportunidad de probar a fondo (¿dónde está el Huawei Mate X?), pero afortunadamente no ha sido así y ya podemos decir que los móviles plegables están aquí. Tiene por pulir detalles como la pantalla exterior, pero Samsung ha apostado fuerte por el Fold este año y por fin hemos tenido un dispositivo distinto, uno que realmente nos ofrece una experiencia distinta gracias a su pantalla más grande que puede doblarse. Un móvil en cierta manera aspiracional pero suficiente innovador y completo como para marcar tendencia.

Huawei no ha tenido un año fácil, pero no por ello han dejado de ser innovadores. Con el Mate 30 Pro tenemos un buque insignia que incorpora algunas características de lo más llamativas; sea la carga inalámbrica inversa, el sonido por la pantalla o la nueva cámara superlenta a 7680 fps gracias a la inteligencia artificial, una mejora directa en la cámara que permite crear vídeos que no encontramos en otros móviles. Y si entendemos innovación por una apuesta nueva; vale la pena destacar que viene sin los servicios de Google. Es evidente que no ha sido una elección libre, pero es muy llamativo cómo Huawei está intentando con sus HMS Core competir contra Google y ofrecer algo distinto".

HUAWEI Mate 30 Pro - Smartphone con Pantalla Curva de 6.53" (Kirin 990, 8 + 256 GB, Cuádruple cámara Leica, Batería de 4500 mAh, EMUI10), Color Space Silver + MediaPad M6 10.8" 64GB Titanium Grey Hoy en Amazon por 1.099,00€ PVP en FNAC 1099€

Anna Martí

"Creo que todos vamos a coincidir en que el Samsung Galaxy Fold ha sido el smartphone más innovador, si es que lo podemos incluir en esta categoría porque como ya hablamos en el análisis y los podcasts al final queda a caballo entre tablet y móvil. Por esto mismo, porque el hecho de que se pliegue permite ampliar los perfiles de uso y tanto él como los que vendrán aspiran a crear una nueva categoría de dispositivos, creo que debería llevarse este galardón. Pero para aportar algo más de variedad y atender estrictamente a lo que son smartphones propiamente dichos, creo que deberíamos recordar esa extraña cámara giratoria del ASUS ZenFone 6, que nos dio algo más de versatilidad que la del Samsung Galaxy A80 (479 euros), también bastante distinta a lo previo, y la llegada de mayores tasas de refresco a las pantallas casi infinitas que en cierto modo abanderó el OnePlus 7 Pro (709 euros)."

Samuel Fernández

"Creo que en esta elección me voy a ganar la enemistad de algunos compañeros, pero no puedo elegir otro teléfono como el más innovador del año que no sea el Samsung Galaxy Fold. Eso sí, tengo muy claro que ha llegado pronto, muy pronto. Algo que ya le pasó al Galaxy Note original, por cierto. Las pantallas plegables van a ser el futuro en muchos sentidos y siempre podremos decir que en 2019 vimos llegar la primera. Tuvo muchos errores de fabricación y venderá muy poco pero al César lo que es del César: Galaxy Fold como ganador en innovación de 2019. Y el Honor 20 Pro (431 euros) se merece una mención especial por haber sido el primero en colar una lente macro en un teléfono móvil en este 2019.

Como ya ocurriera con los sensores en blanco y negro y los RYYB, Huawei vuelve a ser el primero en fotografía en introducir algo así, y su presencia da más juego a los sistemas de cámara múltiples que son la última moda"

HONOR 20 Pro 6.5IN Purple SMD 4G 6GB 128GB ANDRD 6 IN Hoy en Amazon por 431,00€ PVP en Phone House 436€

Javier Penalva

"Aunque el futuro que les veo es incierto, es inevitable pensar en los teléfonos plegables como los referentes en innovación de este año. También más allá de los problemas a la hora de fijar su lanzamiento o las dudas alrededor del resultado final a largo plazo. De entre los modelos que ya son una realidad me quedo con el Huawei Mate X, modelo bien diseñado y que pone en valor el enorme esfuerzo en los últimos años de la compañía china, ya no solo a nivel de procesadores sino con apuestas arriesgadas pero eficaces en cámaras y ahora en smartphones plegables".

Javier Lacort

"No tiene una pantalla que recubre toda su carcasa ni se pliega sobre mí mismo, pero ambas son innovaciones que no solventan problemas reales ni ofrecen una mejora sustancial para el usuario. En un año sin innovaciones muy notables (el zoom óptico descomunal, el modo retrato, el ultra gran angular, etc, ya llegaron en años anteriores), me quedo con el Xiaomi Mi9 (325 euros) trayendo un diseño propio y con personalidad junto a componentes de auténtica gama alta a precio de risa. En pleno 2019 los precios de los gama alta se han encaramado a las cuatro cifras, Xiaomi lo mantiene a menos de la mitad. La innovación en relación calidad / precio, para mí, gana este año con Xiaomi".

Xiaomi Mi 9 16,2 cm (6.39") 6 GB 64 GB SIM Doble 4G Azul 3300 mAh - Smartphone (16,2 cm (6.39"), 2340 x 1080 Pixeles, 6 GB, 64 GB, 48 MP, Azul) Hoy en Amazon por 325,00€ PVP en PcComponentes 389€

Ricardo Aguilar

"El teléfono más innovador de 2019, en mi opinión, ha sido el Motorola RAZR. Acabamos de conocer que va a sufrir retrasos en su comercialización, pero partiendo de la base de que ningún plegable está 100% preparado para el mercado actual, prefiero quedarme con lo bueno, que es el concepto que pone sobre la mesa. En lo personal, no le veo demasiado sentido a los plegables que se convierten en tablet. El sector (analizando cifras de venta) ya nos ha respondido a la pregunta de si la gente quiere tablets con un rotundo no, por lo que creo que el plegable debe virar hacia un mejor objetivo, hacer de los móviles algo más compacto. El RAZR cumple con este cometido. Es un móvil normal, con un formato normal (21:) que, cuando se pliega, es bastante más fácil de llevar en el bolsillo. Del mismo modo, ha demostrado que no tiene por qué verse la línea que separa el doblez de la pantalla, así que casi todo bien, sobre el papel".

Iván Linares

"Es difícil elegir el móvil más innovador cuando están ahí el Samsung Galaxy Fold o el Huawei Mate X, ambos plegables (también el Motorola Razr), pero yo me decantaría por otro teléfono que me dejó sensaciones encontradas: el Xiaomi Mi MIX Alpha. Este es un móvil "todo pantalla" en la amplia expresión del concepto: el panel rodea por completo el móvil consiguiendo que sea tan futurista como un campo abonado para la incógnita.

Ignoro si realmente será positivo el uso de un móvil así, pero no hay duda de que es innovador. Notificaciones en un borde, selfies con sólo darle la vuelta al teléfono y, en definitiva, un diseño que atrae miradas sin que se puedan resistir a quedar ancladas en ese envoltorio de pantalla. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Y seguramente muchas posibilidades para la decepción".

Laura Sacristán

"Si pienso en el smartphone más innovador del año, nos viene a todos a la mente el Galaxy Fold de Samsung. Está claro que ha tenido muchos problemas iniciales, pero Samsung ha logrado sacarlo al mercado creando una tendencia que seguirán muchas otras marcas en los próximos meses (de hecho, Huawei y Motorola ya han presentado también sus propios modelos). Sin embargo, personalmente prefiero quedarme con el Xiaomi Alpha, ese teléfono futurista que fue presentado como un móvil conceptual, pero que ya ha salido a la venta en China. No sólo fue el primer móvil con cámara de 108 MP, sino que su pantalla envolvente de 360 grados es algo que no se había visto jamás. Puede plantearnos muchas dudas en cuanto a su usabilidad y resistencia, pero para mí, es el teléfono más innovador de este 2019. Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.