Para mí el móvil más innovador del año es..

El 2018 será recordado en el mundo de los smartphones como el año de la popularización de los notch, más que como una muesca necesaria para el Face ID, como un elemento estético de moda. También es el año en el que la doble lente parece no ser suficiente y el año en el que coexisten sistemas biométricos como el reconocimiento facial con la lectura de huellas digitales en la pantalla. El de los smartphones es un terreno en el que la innovación es una carrera frenética.

Ya tenemos claro cuál es el teléfono del año pero, ¿qué terminal ha sido el más innovador de este 2018? Hemos preguntado a los editores de Xataka que más teléfonos han probado y esto es lo que nos han respondido.

OPPO Find X

Anna Martí

Creo que la manera de hacerlo no ha sido la mejor, pero creo es un buen comienzo o al menos algo así como un “resulta que podemos hacer esto”. El módulo móvil para cámaras y reconocimiento facial es una innovación en toda regla, rompiendo con diseños y formas de uso anteriores y acercándose más a esa pantalla infinita (o, mejor dicho, sin marcos) que los fabricantes parecen perseguir, aunque como vimos en el análisis al final no acaba siendo práctico del todo y está la constante duda de si al final la arenilla y otros factores comprometerán el mecanismo (o el propio sistema, por desgaste, etc.).

No obstante, me parece una especie de Note Edge, aquel terminal que no fue un éxito ni mucho menos pero que fue el punto de inflexión para el diseño de los buques insignia de Samsung y en cierto modo inició la moda de las pantallas curvadas. Después del Find X hemos visto el Xiaomi Mi MIX 3, con una alternativa móvil (más sencilla), así que puede que antes que móviles plegables veamos soluciones similares a ésta de OPPO, siendo éste la base desde la que mejorar.

César Muela

Aunque seguramente aparezcan más y mejores opciones en el futuro, creo que el premio a la innovación se lo daría este año al Oppo Find X (999 euros). Fue un golpetazo en la mesa mientras muchos debatíamos sobre el notch y otras alternativas para maximizar la pantalla de un teléfono. Su sistema de cámara desplegable es muy ingenioso y también es una solución que conserva la estética y bastante intuitivo para el usuario.

Cómo envejecerá o su precio son cuestiones aparte, pero, desde luego, creo que la empresa china ha sido valiente aquí con esta alternativa tan creativa.

Samuel Fernández

Tal vez no sea el mejor teléfono de este año 2018, aunque se haya acercado a la cima en algunos momentos, pero considero que el OPPO Find X merece el titulo al teléfono más innovador del año. No ha inventado nada que no existiese ya, pues los teléfonos pre-smartphones ya jugaban a esconder la cámara en otras partes, pero su mecanismo automático para ocultar y mostrar la cámara ha demostrado a muchos que puedes tener un ideal de 100% pantalla sin 'notches' ni otros recortes aberrantes, por más que los estemos normalizando.

Puede que no tardemos mucho en comprobar que el diseño del OPPO Find X ha calado en la competencia, pues aunque ya vemos propuestas similares, el motor es propio de la marca china, por ahora en exclusiva. Seguramente recordemos este Find X con el paso de los años. A lo mejor su propuesta se queda ahí, pero no será porque no lo han intentado y han arriesgado.

José García

A pesar de que creo que ha sido un año más bien flojo en términos de innovación en smartphones, creo que el OPPO Find X merece una mención especial. Mientras casi todos apostaban por el notch, la firma china quiso huir de él con un mecanismo que, si bien puede tener sus inconvenientes en cuanto a durabilidad, aporta algo nuevo que gusta, hasta el punto de que Xiaomi lo ha copiado (más o menos) en su Mi MIX 3.

Hablo de la cámara retráctil, por supuesto. La sensación a la mano que ofrece el OPPO Find X cuando ves un frontal todo pantalla simétrico y sin marcos es un gozada, y es gracias al mecanismo de la cámara. Es una idea que me parece original, bien implementada y que, para más inri, da buenos resultados. Es un factor diferencial que hace que el terminal destaque por encima de sus competidores, y nunca está de más un soplo de aire fresco en el mundo de los smartphones.

Laura Sacristán

Dejando a un lado la triple cámara que introdujo el Huawei P20 Pro y las cuatro cámaras que incorpora el Samsung Galaxy A9 (484 euros), personalmente creo que el móvil del año en cuanto a innovación se refiere es el OPPO Find X.

El fabricante chino optó por un curioso sistema deslizante motorizado para deshacerse del notch escondiendo la cámara frontal y apostó por un sistema de reconocimiento facial avanzado para prescindir del lector de huellas.

Con todo ello, este modelo logra un ratio pantalla/frontal de nada menos que el 93,8%. El sistema podrá ser más o menos acertado pero no cabe duda de que es innovador. Y a ello hay que añadir que OPPO está preparando una versión del Find X que será el primer smartphone con 10GB de RAM del mercado.

Huawei Mate 20 Pro

Pedro Santamaría

Innovar en el sector del smartphone es muy complicado desde hace años. Al final las diferencias que marcan llegan en forma de software, como la cámara del Pixel, o con mejoras a nivel de hardware. Porque cosas como el sistema de cámara retractil del Oppo Find X son interesantes pero no aportan un valor real.

Por ello, el Mate 20 Pro (1049 euros) me parece el más innovador. La experiencia obtenida con el P20 Pro ha mejorado una propuesta con tres cámaras traseras que dan como conjunto la cámara más versátil del momento. Luego aspectos como la pantalla, diseño y las capacidades del Kirin 980 hacen que sea un terminal muy redondo.

Enrique Pérez

El fabricante que ha dado un paso adelante este año en muchos apartados ha sido Huawei. Con el Mate 20 Pro se incorpora gran parte de la innovación que venimos pidiendo desde hace tiempo y además se consigue una experiencia muy equilibrada.

La lista de aspectos diferenciales es enorme: el lector de huellas se encuentra oculto en la pantalla, es un modelo super compacto, tienen una de las cargas más rápidas del mercado con 40W, dispone de carga inalámbrica reversible y pocos fabricantes pueden presumir de contar con un procesador propio como el Kirin 980.

Además de estos añadidos está el tema de la triple cámara, Huawei ha logrado crear tendencia y con su Mate 20 Pro se amplían todavía más las posibilidades que vimos en el P20 Pro. Zoom híbrido, modo retrato, fotografía nocturna y gran angular.

No son opciones exclusivas de ellos pero sí las han logrado incorporarlas en un mismo móvil sin que por ello resulte extraño para el usuario. Un smartphone que si ha logrado alzarse como mejor móvil del año ha sido precisamente por todo el trabajo de investigación detrás.

JaviPas

Aunque otros lo han hecho antes, creo que las dos innovaciones más llamativas y útiles este año han sido la integración de las tres cámaras y el sensor de huella dactilar bajo la pantalla, y el Huawei Mate 20 Pro ha integrado muy bien ambas ideas con un smartphone realmente completo.

De momento ni una ni otra demuestran del todo ser mejores que sus predecesoras (la única cámara del Pixel 3 o los sensores en el frontal como el del P20 Pro son buenos ejemplos), pero es un salto interesante a la hora de ir más allá en fotografía móvil y en pantallas casi sin marcos que son puntos claros de interés por parte de los usuarios.

Huawei P20 Pro

Daniel Esplá

El Huawei P20 Pro (575 euros) fue el primero en incluir una triple cámara y, además, bajo el sello de calidad de Leica.

El cómo interactuar entre un sensor monocromo, un rgb de 40mp y un teleobjetivo, creo que ha marcado un antes y un después en la fotografía móvil. Y eso, por supuesto, es de valorar.

Iñaki Agirrezabalaga

Sin duda el P20 Pro, por que creo que marcó la tendencia que han adoptado la mayoría de teléfonos TOP, la triple cámara, y creo que ha sido el salto que ha marcado el año.

Ademas obviamente de ser el primero en implementar la IA correctamente siguiendo los pasos del Mate 10, otro de los aspectos que se ha "normalizado" en los móviles este año.

Samsung Galaxy Note 9

Antonio Ortiz

Yo rompería una lanza por el Note 9 (857 euros) porque aunque parezca muy continuista tiene un elemento de "móvil que te permite tener una experiencia de escritorio sin fricción".

De nuevo, es una mejora incremental no un gran invento que cambie el concepto del año pasado, pero creo que abunda en ese futuro de máquina para todo y en todo momento que acabará siendo el teléfono.

Xiaomi Mi A2

Antonio Sabán

Aunque ha habido muchas novedades en fotografía nocturna de terminales de gama alta, para mí el terminal más innovador del año ha sido, sin aportar ninguna maravilla, el Xiaomi Mi A2 (179 euros), por lo que puede aportar a todo tipo de bolsillos.

Antes de él, considero que la fotografía de gama media estaba sumida en la oscuridad, incluso en terminales que duplicaban su precio. A partir del Mi A2, la buena fotografía, esa que en 2015 nos parecía muy buena en gama alta, está en manos de todos por menos de 250 euros. Un antes y un después

OnePlus 6T

Javier Penalva

En un año en que la innovación en el mundo del smartphone no ha sido abrumadora y casi todo ha girado alrededor de la AI aplicada a la cámara, con resultados que me generan más dudas que realidades, mi producto innovador del año en móvil sería para el OnePlus 6T549 euros.

Concretamente me quedo con su sistema de lector de huella bajo la pantalla, tecnología que funciona mu bien para ser una primera generación y que me ha devuelto las ventajas de tener un lector de huellas en el frontal y todo ello sin renunciar a un diseño casi sin marcos.

