Para mí el mejor teléfono del año es...

A poco más de un mes para que termine 2018 las principales firmas en telefonía ya han presentado sus respectivos buques insignia: Apple y sus nuevos iPhone XS y iPhone XR, los Google Pixel 3, OnePlus 6T, la línea P20 y Mate 20 de Huawei, Samsung y sus respectivos Galaxy S9 y Note 9.

A falta de alguna sorpresa más, es momento de recapitular y preguntar a nuestros expertos, aquellos por cuyas manos han pasado los mejores teléfonos para analizarlos a conciencia. ¿Cuál es el teléfono del año?

Huawei P20 Pro

Recomendado por César Muela

He probado gran parte de los gama alta de este 2018 y creo que el más equilibrado en todos los aspectos es el Huawei P20 Pro (649,50 euros). No es un terminal perfecto, como ya comenté en mi mes de uso, pero es excelente a nivel de cámaras (tanto en vídeo como en fotos, especialmente de noche) y de otro planeta en cuanto a autonomía.

Además, tiene un añadido muy atractivo, y es que como fue lanzado en la primera mitad de 2018, es probable que puedas hacerte con él por algo más de 600 euros o poco más de 700, si estás atento a ofertas o si te conformas con 128 GB de almacenamiento.

Recomendado por Javier Pastor

Difícil dar un veredicto único y global, pero en mi opinión el Huawei P20 Pro ha sido especialmente destacable porque por primera vez un fabricante que no fuera Samsung, Google o Apple ha dado un paso adelante importante en el ámbito de la fotografía móvil.

Es cierto que Google ha demostrado con los Pixel 3 que una sola cámara parece bastar, pero la apuesta de Huawei por el modo nocturno, su teleobjetivo y la calidad general de las tomas me ha llamado mucho la atención. No solo eso: conserva el lector de huella en el frontal que sigue siendo mi método preferido de desbloqueo, aunque lamentablemente ya no cuenta con conector de auriculares.

Recomendado por Iñaki Aguirrezabalaga

En cuanto al mejor movil del año, voto por el P20 Pro. Aun siendo uno de los primeros del año, el cambio que ha supuesto me parece de mencionar. La buena implementacion de la triple camara, y el salto de calidad de estas. La buena autonomia, y en general lo completo que es el móvil, me parece brutal. Por otra parte, lo veo a un muy buen precio.

Recomendado por Javier Penalva

Para mi, este año el mejor smartphone del año sería el Huawei P20 Pro. Con muchos de los apartados generales dentro de la gama alta muy similares en muchos de los terminales lanzados en 2018, el Huawei P20 Pro me parece el más innovador y atrevido, el que más foco pone en ser diferente.

Y lo hace además en una faceta, la fotográfica, que está en lo más alto de mis requisitos en teléfonos móviles. Su zoom y posibilidades creativas y de controles manuales dan rienda suelta a la imaginación de quien no se conforme solamente con apuntar y disparar.

Recomendado por Laura Sacristán

Si tengo que elegir el móvil del año, me quedo con el Huawei P20 Pro, especialmente por la cámara. Cuando Huawei lo presentó oficialmente (allá por marzo) dijo que revolucionaría la fotografía móvil y quizá no sea para tanto, pero está claro que su triple cámara ha sentado un precendente que muchos fabricantes han imitado después. El Modo Noche y el zoom híbrido del P20 Pro siguen siendo de lo mejor que existe en la actualidad.

Además, es un terminal bien construido, con materiales de calidad y con un diseño atractivo a la vista y cómodo en la mano. El rendimiento es correcto, la pantalla ofrece una buena visualización y la autonomía supera a la de la mayoría de sus competidores. La capa de personalización de Huawei (EMUI) es cuestión de gustos, a mí personalmente no me desagrada. Y no me olvido del reconocimiento facial, muy rápido y efectivo en la mayoría de los casos.

iPhone XS

Recomendado por Daniel Esplá

Para mí el mejor móvil del año ha sido el iPhone XS (1.066 euros). Teniendo en cuenta que, cuantos más equipos de Apple tengas, el ecosistema de "la manzana" mejor se adapta a tu uso y más te "atrapa", el iPhone Xs es mi vencedor. Es cierto que no tiene la mejor cámara, ni el mejor procesador ni es el teléfono con más memoria RAM pero, como siempre me gusta decir, a modo general es el que mejor se adapta a mi forma de usar el smartphone.

Como puntos a destacar, quizás el que más disfruto (por decirlo de alguna manera) es la cámara. El salto entre el iPhone X y el iPhone Xs se nota, sobre todo en la interpretación de luces altas y sombras. Otro de los apartados que me hacen disfrutar del teléfono es la gestión de las notificaciones agrupadas (aunque esto es más "culpa" de iOS 12 que del propio Xs.

Pero, por supuesto, no todo es perfecto. Y si tengo que ponerle una pega a este teléfono todo va en contra de la autonomía. Por un lado, mi forma de usar el teléfono me obliga a pasar por el cargador al menos una vez extra al día, es decir, cargo una vez el teléfono por la tarde y otra por la noche al acostarme. Y, por otro lado, costando un mínimo de 1.159€ me parece de "traca" que Apple siga incluyendo el mismo cargador del iPhone original de 5W que, para una carga completa, hace que el equipo se demore unas 3h (aun siendo el equipo compatible con carga inalámbrica).

Recomendado por Antonio Sabán

Creo que el mejor smartphone de 2018 es el iPhone XS. El año pasado, el iPhone X marcó un antes y un después para la compañía con la llegada de un nuevo diseño industrial, potenciado por el estreno del panel OLED, el inevitable adiós al botón home y Touch ID, la consecuente llegada Face ID y de los gestos, que siguen sin rival en la competencia. Sin embargo, no fue un producto redondo para el salto de precio que supuso, particularmente en cámara.

El iPhone XS toma la brillante base del terminal de 2017 y la mejora donde más se le pedía. Tras un control algo pobre de la exposición en altas lices, el nuevo modo Smart HDR pone al smartphone de Apple a la altura del HDR+ Pixel 3, aportando además algo que subjetivamente agradezco, imágenes más naturales. Ello, unido a una construcción y elección de materiales sensacional, unos altavoces brillantes en riqueza y potencia para el tamaño que ocupan, una pantalla calibrada de forma muy precisa a la par que atractiva y un iOS 12 que ha mejorado en aspectos clave, hace que, este año sí, Apple haya vuelto a ponerse por encima del resto.

Pese a que la novedad del año es el iPhone XS Max, el hecho de que a diferencia de los Plus (más memoria RAM, estabilizador óptico de imagen, doble cámara) no cuente con ventajas sobre el modelo pequeño más allá de espacio en pantalla y autonomía, hace que me decante por el modelo “pequeño”. Me parece que cuenta con el tamaño perfecto, junto con el Galaxy S9 básico. En los iPhone Plus usaba el modo Reachability para alcanzar cómodamente los elementos superiores, pero sin el botón Home es más complicado invocarlo, y estirar la mano para alcanzar la esquina superior derecha para acceder al Centro de Control no es una postura natural en una pantalla de 6,5" como la del Max.

Xiaomi Pocophone F1

Recomendado por José García Nieto

Para mí, y aunque pueda ser una opinión poco popular, creo que el mejor smartphone de 2018 es el Pocophone F1 (304,99 euros). No solo porque tiene componentes de gama alta como pueden ser el procesador o la memoria RAM, sino porque lo considero un dispositivo muy equilibrado, con una relación calidad-precio difícil de batir.

Estamos de acuerdo en que tiene algunas carencias como la pantalla oleofóbica o el NFC, pero creo que el público al que va dirigido no le presta atención a esas cosas. El Pocophone F1 es, a mi juicio, una apuesta por ofrecer un terminal durable, esto es, que te va a aguantar un par de años fácilmente, a un precio reducido, un argumento capaz de convencer al consumidor medio final.

Sí, existen los iPhone, el Note 9 y el Mate 20 Pro, pero todos ellos apuntan a un público pudiente que pide algo más. El Pocophone F1 es para un usuario más sencillo, para alguien que quiere mucho por poco, y creo que el objetivo se cumple con creces. Después de todo, la decisión más inteligente es que se adapte a tus necesidades, y creo que hay pocas necesidades que este móvil de poco más de 300 euros no cubra.

Google Pixel 3 XL

Recomendado por Enrique Pérez

No existe el smartphone perfecto. Y por otro lado la lucha en la gama alta cada vez está más reñida, todos destacan por algo y la diferencia no es tan grande. Pero si hay un elemento que suele declinar la balanza es la cámara. Y la del Google Pixel 3 XL (949 euros) es impresionante. Con una única lente consigue unos resultados de primer nivel, un gran detalle y un modo HDR+ abrumador.

Este año además han mejorado la pantalla OLED, el sonido es excelente y el sistema vuela. La autonomía no es la mejor del año y ese 'notch' gigantesco echa para atrás, pero el resto de características lo convierten en uno de los móviles con el que más vamos a disfrutar.

Huawei Mate 20 Pro

Recomendado por Samuel Fernández

Mi elegido para mejor smartphone de este 2018 tiene que ser el Huawei Mate 20 Pro (1.049 euros. Tal vez no estemos hablando del teléfono más rápido del mercado, aunque el Kirin 980 es suficientemente potente para plantar cara a la competencia, pero sin duda el sistema de triple cámara que presentó el P20 Pro, transportado al nuevo modelo, le hace merecedor de este título.

Habrá teléfonos más estéticos, según gustos, y con otras cualidades, pero la versatilidad del equipo de cámaras de Huawei hace que considere a este Mate 20 Pro como el mejor teléfono de 2018. Ya veremos qué pasa el año que viene, pero tengo la sensación de que las cámaras triples serán toda una tendencia.

Recomendado por Pedro Santamaría

No veo ningún teléfono superior al resto por mucho como sí ocurría años atrás. El Huawei Mate 20 Pro me parece que tiene un gran diseño, buen rendimiento y lo principal: la cámara más versátil del mercado.

El Pixel 3XL igual saca mejores fotos, el iPhone puede que tenga la experiencia más completa pero el Mate 20 Pro me gustó mucho y para mi es por evolución candidato a mejor teléfono del año.

Recomendado por Antonio Ortiz

Para mí el mejor teléfono del año ha sido el Mate Pro 20. En mi opinión el que este año más ha brillado en la gama alta ha sido Huawei, con el P20 Pro ya estaba sobresaliente, pero con el Mate en términos de cámara, acabado, autonomía y potencia creo que tienen la mejor combinación de 2018.

Samsung Galaxy Note 9

Recomendado por Anna Martí

He tenido la suerte de poder probar a fondo la mayoría de buques insignia del momento y alguno de los teléfonos “bueno-bonito-menos caro” del momento, como el POCOPHONE F1 o el Xiaomi Mi A2, pero no hay ninguno que sea redondo, que para mí haya dado el golpe en la mesa claramente. El que no peca en diseño lo hace en cámara o en una combinación de hardware que en parte penaliza, pero se trata de muy buenos productos en todo caso y siempre hay algunos que destacan.

Creo que en fotografía, lo que más valoro, el Pixel 3 XL y el iPhone XS se colocan por delante, pero quiero destacar por la sensación que me quedó en conjunto con el Samsung Galaxy Note 9 (819 euros).

Logró que estuviese a gusto con un smartphone grande y me convenció para usar el S-Pen e incluso llegarlo a echar de menos. Buena batería, bonito diseño con un frontal que debería crear escuela, cámara competente y potencia. 4 GB son suficientes pero todo buque insignia de Android en 2018 debería integrar al menos 6 GB (ejem, Google).

Menciones especiales

Elegir solo un terminal como teléfono del año es cada vez más complicado. Y es que a veces no es tanto cuestión de elegir el mejor diseño, óptica o el modelo más fluido, sino también de propuestas muy diferenciadas. Así, nuestros expertos han nombrado otros teléfonos que merecen estar entre lo mejor del año.

Xiaomi Mi 8

Mención especial de Dani Esplá

Del Xiaomi Mi 8 (395,35 euros) destacaría 2 apartados principalmente: su relación calidad/precio y, como apartado en concreto, su reconocimiento facial.

El teléfono es muy bonito, tiene buenos materiales de construcción. Luego, internamente, tiene lo mejor de lo mejor en cuanto a hardware y, un buen software que lo acompaña. Pero, lo que lo diferencia de otros teléfonos de gama alta es su precio. Tener todo lo que ofrece el Mi 8 por un precio de 365€ es increíble y es un gran competidor a tener en cuenta a nivel de ventas.

Por otro lado y, como decía, centrándonos en un apartado en concreto, me gustaría destacar su sistema de reconocimiento facial. Por suerte, pruebo muchos smartphones por mi trabajo y, normalmente, este sistema suele fallar más de lo que funciona pero en el Xiaomi Mi 8 es todo lo contrario. Reconocimiento rápido, desbloqueo sin lags incluso en ángulos pronunciados.

OnePlus 6T

Mención especial de Javier Penalva

Aunque por posibilidades fotográficas el Huawei P20 Pro sería para mi uno de los mejores terminales del año, mi corazón se quedaría en este 2018 con el OnePlus 6T(579 euros). Sin hacer demasiado ruido, este smartphone reúne mucho de lo que un usuario puede pedir a un teléfono si no busca nada muy específico.

En el caso del OnePlus 6T me ha conquistado su diseño, el lector de huellas bajo la pantalla, el equilibrio en todos sus apartados pero por encima de todo me quedo con su sistema operativo, OxygenOS y el precio. Éste teléfono por poco más de 500 euros es una compra segura y muy satisfactoria.

iPhone XS Max

Mención especial de José García Nieto

Mi segunda opción como móvil del año no es otro que el iPhone XS Max (1.158,23 euros. Si el Pocophone F1 me parece una maravilla en relación calidad-precio, el iPhone XS Max me parece el mejor trabajo de Apple en relación a construcción, rendimiento, tamaño y diseño. Es un teléfono bonito, que sigue la senda del iPhone X, y que funciona como cabría esperar de un móvil que supera ampliamente la barrera de los mil euros.

Puede que no sea un smartphone para todos los bolsillos, ni Apple pretende que lo sea, pero quien gusta de usar iOS y el ecosistema de la manzana encontrará en el iPhone XS Max el, posiblemente, mejor iPhone hasta la fecha. Es un dispositivo al que no se le pueden sacar pegas y cuya experiencia de uso dista mucho de sus principales competidores. Siempre que tengas las manos grandes, claro.

Xiaomi Mi A2

Mención especial de César Muela

Mi mención especial iría para el Xiaomi Mi A2 (196 euros). Creo que se ha convertido por méritos propios en el smartphone más equilibrado en calidad precio en el rango de doscientos euros.

Ha demostrado que la gente no necesita gastarse más para tener un dispositivo con doble cámara, procesador y batería suficientes, lector de huellas, y Android One, con lo que ello implica a nivel de software. Es, quizá, el que ha puesto el listón de lo que debe ser la gama media en la actualidad y, sin duda, es la mejor opción que se me ocurre para ese presupuesto.

