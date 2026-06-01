El pack perfecto para amantes de la conducción está de oferta: es de Logitech e incluye volante, pedales y palanca de cambios

De vez en cuando MediaMarkt lanza dobletes de ofertas con los que podemos comprar algunos dispositivos a muy buen precio. Esta vez hay bastante donde elegir, incluso en dispositivos para ordenadores y consolas. El pack Logitech G923 ahora mismo está de oferta por 254,99 euros en lugar de 429 euros, pero si lo compras a través de la app se queda en 216,74 euros.

Un pack con volante, pedales y palanca de cambios

El pack que ahora mismo está de oferta en MediaMarkt incluye un buen surtido de periféricos para tener una gran experiencia de conducción. En este sentido, viene tanto con el volante como con pedales personalizables y con una palanca de cambios Force Shifter.

El volante cuenta con la tecnología Force Feedback TrueForce para ofrecer una buena dosis de realismo en videojuegos. Se puede colocar de forma cómoda sobre superficies, como una mesa o un escritorio, e incluye una completísima botonera para no depender de un mando. Por otro lado, los pedales incluye embrague y la palanca de cambios en H incluye seis velocidades.

Por último, cabe mencionar que MediaMarkt tiene dos modelos diferenciados por la compatibilidad de dispositivos. El pack Logitech para PS4, PS5 y PC tiene un precio de 216,74 euros, y el pack Logitech para Xbox Series X y S, Xbox One y PC también tiene un precio de 216,74 euros.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Logitech G923 hoy ✅ LO MEJOR El pack : incluye tanto volante como pedales y palanca de cambios.

: incluye tanto volante como pedales y palanca de cambios. La oferta: está disponible con descuento tanto en su versión para consolas PlayStation como para consolas Xbox. ❌ LO PEOR Es un volante de gama de entrada... y su precio no es demasiado bajo. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar tu primer volante para videojuegos de conducción, sobre todo si buscas un pack que incluya volante, pedales y palanca de cambios. ⛔ NO LO COMPRES SI... No es tu primer volante, ya que se trata de un modelo de gama de entrada.

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