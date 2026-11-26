El Garmin Instinct 3 Solar de 45 mm se ha convertido en una de las ofertas más interesantes, en este Black Friday, para quienes entrenan al aire libre y quieren despreocuparse del cable de carga. En Amazon, ahora mismo tiene un 30% de descuento y puedes comprarlo por 243,49 euros frente a los 349,99 euros que tiene de PVP recomendado.
Garmin Instinct 3 Solar, Reloj Inteligente con GPS
Carga solar con autonomía casi infinita, linterna LED y GPS multibanda
La principal baza de este Garmin Instinct 3 Solar es su eficiencia energética. En modo reloj inteligente alcanza hasta 28 días de autonomía sin depender del sol, pero con exposición solar suficiente (unas tres horas al día al aire libre en condiciones de 50.000 lux) puede lograr una duración ilimitada. En actividad deportiva ofrece hasta 40 horas de uso con GPS (ampliables hasta 130 horas con aporte solar) y 24 horas con todos los sistemas de satélite y doble banda activos (hasta 40 horas con sol).
Para posicionarse con precisión en montaña o entornos complicados, recurre a GPS multibanda con tecnología SatlQ, junto a sensores ABC (altímetro barométrico, brújula de tres ejes y acelerómetro). y navegación por rutas. Además, este modelo de 45 mm incorpora una linterna LED integrada con diferentes niveles de intensidad y luz roja intermitente, un detalle muy práctico para correr al anochecer, moverse en acampadas o buscar cosas a oscuras sin sacar el móvil.
Todo ello va protegido en una caja de polímero reforzado con fibra y bisel reforzado en metal de 52 gramos, con certificación militar MIL-STD-180, resistencia al agua de 10 ATM (hasta 100 metros) y lente Power Glass resistente a arañazos sobre su pantalla MIP monocroma de alto contraste. En el día a día suma pulsómetro óptico, pulsioxímetro, control avanzado del sueño y pagos móviles mediante Garmin Pay.
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Imágenes | Garmin
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